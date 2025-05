Turismo nei borghi. Bando da 7 milioni

Aperto il bando Fesr da 7 milioni con cui la Regione intende incentivare la creazione di sistemi integrati di accoglienza nei borghi e nei centri storici delle Marche. Il bando è rivolto alle piccole e medie imprese turistiche che intendono attivare strutture per la ricettività nell’ambito di progetti integrati di sviluppo dei servizi turistici territoriali, duraturi nel tempo, capaci di integrare l’offerta sui territori incrementandone qualità e sostenibilità. "Per la Regione sostenere la creazione di un prodotto turistico competitivo sul mercato nazionale e internazionale è un obiettivo strategico – dice il governatore Acquaroli (foto) –, in grado di rilanciare e valorizzare i nostri borghi". Nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro, 5 milioni sono destinati a progetti presentati da reti di imprese e 2 milioni da progetti presentati in forma singola. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro le 12 del 15 luglio sul il sistema informativo Sigef.