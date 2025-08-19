Turismo nei borghi. Cultura e tranquillità, i Comuni fanno rete

Le Marche puntano sui borghi. Per il settore turismo, su tutti i livelli, la Regione ha attivato numerosi bandi per circa 100 milioni. Tra questi, il progetto "Borgo accogliente" punta a rafforzare la rete dell’ospitalità sostenibile e a valorizzare il patrimonio diffuso, con interventi infrastrutturali e iniziative culturali. I Comuni hanno fatto squadra, coinvolgendo cittadini, imprese, scuole e associazioni. Tra le esperienze, quella di San Ginesio, Gradara e Ripatransone, borghi Bandiera Arancione del Touring club italiano, che premia la qualità turistico-ambientale, uniti in un progetto da un milione di euro per accoglienza diffusa, riqualificazione urbana e sostegno alle imprese locali. Tra le azioni previste dal progetto, che ha San Ginesio come capofila, la rifunzionalizzazione di edifici pubblici per servizi di supporto all’accoglienza, punti informativi e logistici, la valorizzazione di percorsi culturali e naturalistici e spazi dedicati alla promozione dei prodotti tipici. Sulle montagne maceratesi, Sarnano, Gualdo, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano intrecciano natura, cultura e spiritualità, con parchi, teatri e centri storici recuperati grazie alla partecipazione di tutta la comunità. A Gualdo si lavora per riqualificare il teatro comunale e il museo dell’emigrazione, mentre a Penna San Giovanni sarà restituito alla comunità lo storico parco delle rimembranze, con percorsi sensoriali e aree per bambini e famiglie. Sant’Angelo in Pontano, invece, punta sulla rigenerazione del centro storico, con un sistema di accessi semplificati, percorsi turistici e spazi per eventi. A Loro Piceno il recupero di Palazzo Simonelli e delle storiche cantine nel tufo, legate alla tradizione del vino cotto, diventa occasione per ricucire il legame tra memoria e ospitalità. Nella Valle dell’Aso, Monte Rinaldo, Montottone e Ortezzano puntano su mobilità sostenibile, case vacanza, percorsi ciclopedonali e innovazione tecnologica per raccontare la loro identità. E poi c’è Elcito, il "Tibet delle Marche": poche case in pietra, una chiesa, panorami infiniti. Nessun negozio o ristorante, ma un silenzio che diventa esperienza. Un simbolo di turismo lento e consapevole.