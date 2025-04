Valanghe in serie sul Vettore. Bloccati al rifugio Zilioli. Soccorsi otto escursionisti

È successo quello che era nell’aria. E nella superficie. Ed è accaduto dove può accadere. Niente di strano, per una valanga. Anzi, due. A lastroni. Quelle che, ieri mattina, sono piombate giù come cornicioni fradici da due versanti sudest dell’anfiteatro del Vettore: il Canale dei Mezzi Litri e il ghiaione del Redentore. Risultato: otto alpinisti rimasti bloccati sul tetto delle Marche e poi tornati a valle, sani e salvi. In quattro avevano passato la notte al rifugio Zilioli. Sorpresi dalla grande muraglia bianca, sono tornati giù in autonomia, direzione Forca di Presta. Altri due sono ridiscesi con le proprie gambe per il versante umbro e due, invece, sono stati issati da un elicottero del 118. Ai piedi del gigante tra Marche e Umbria, i vigili del fuoco del distaccamento di Arquata del Tronto e il Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas).

Cosa sia accaduto sul versante del canale dei Mezzi Litri e sul ghiaione del Pizzo del Redentore è un qualcosa di spiegabile con una similitudine gastronomica. Prendete un teglione, buttateci a secco una montagna di impasto (la neve, nel paragone) e ingredienti a vanvera e, senza metterlo in forno alle dovute temperature (quelle del clima nel nostro paragone), guardatelo: durerà pochi istanti e collasserà. Ecco, così è stato sul Vettore: una sfuriata di neve ha glassato la montagna (senza fondo precedente) e, con una temperatura altissima e senza quindi graduale trasformazione, quella massa si è staccata ed è diventata valanga. Devastante. Ciclopica. Il lavoro (inevitabile) della natura è stato compiuto su due punti distinti, ma nello stesso versante, il sudest, il più esposto a un calore elevato e non graduale. Sul Redentore ha avuto una forza dirompente, idem nel Canale dei Mezzi Litri, un budellone ripido che sale al Vettore dal versante di Pretare e Arquata, sbriciolate dal sisma che devastò i Sibillini, in pieno cratere. Il distacco, secondo i tecnici del Cnsas, il Corpo nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico delle Marche, è avvenuto intorno alle 11.30 di ieri mattina. Ma non ha coinvolto persone. Perché poteva essere devastante.

Il Soccorso Alpino delle Marche è intervenuto tempestivamente, via aria e terra. Sul primo fronte con l’elicottero Icaro 2, decollato da Fabriano. E, sul secondo, con i mezzi di terra e il personale, schierato sul versante Mezzi Litri. Insieme all’equipe, anche medico e infermiere. La truppa del Cnsas, assai poco conosciuta, è una costante nelle situazioni di emergenza regionali. In volo anche Drago, elicottero decollato dall’Abruzzo, e un drone del Cnsas che ha sorvolato la zona del Vettore. Parallelamente, in azione anche i vigili del fuoco. Tarcisio Porto, presidente del Soccorso Alpino Marche, e tecnico di elisoccorso, ha ’navigato’ in aria a bordo di Icaro 2. "Siamo intervenuti in mattinata e, una volta perlustrata l’area – racconta –, ci siamo accertati che non vi fossero reperti". Tradotto: sotto le enormi masse di neve non risultavano esserci alpinisti. Dunque, si è proceduto alle ispezioni con Recco e Artva, i sistemi di ricerca in valanga. La bonifica è stata portata a compimento, con il supporto dei tecnici e del personale che quotidianamente si muove in ambiente.

Porto narra una mattinata abbastanza movimentata: "In prossimità del Vettoretto, alla sommità della Valle Santa, cioè il canale che sale alla montagna dal versante di Castelluccio, abbiamo notato dall’elicottero due scialpinisti". A quel punto Icaro, a venti metri da terra, ha avvertito i due che era assolutamente il caso di fare dietrofront. "E infatti – narra Porto – hanno dovuto levare le pelli e poi riscendere a valle". Perché "se avessero proseguito per il rifugio Tito Zilioli, e quindi verso la vetta, avrebbero incontrato l’impossibile, cioè la muraglia provocata dalla valanga". Ieri, complice il tempo sereno, fatale era la tentazione di salire in montagna. Tentazione fatale e assolutamente sconsigliabile, anche nella giornata di oggi, per la quale è previsto un ’livello 4’, cioè di rischio elevatissimo. Da troppe stagioni, con innevamenti meno copiosi, si scatena una voglia irrefrenabile da parte degli scialpinisti di salire in quota, senza attendere il consolidamento del manto. La situazione potrebbe cambiare solo aspettando che il manto si trasformi. Il Soccorso Alpino, nella stessa zona dei due distacchi, ha anche individuato altre valanghe di medie e grandi dimensioni. Dunque, conclude Porto, "è necessario consultare, prima di ogni uscita, il bollettino valanghe. Così come non bisogna mai dimenticare la dotazione obbligatoria: Arva, pala e sonda". L’impasto di ingredienti, per restare in similitudine, è ancora sulla teglia, senza essere cucinato e trasformato a dovere. Il rischio di collasso è ancora altissimo. E l’indigestione da valanga potrebbe essere micidiale.