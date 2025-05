Vento forte oggi nelle Marche: danni e paura, albero caduto su auto a Pesaro

Ancona, 16 maggio 2025 – Annunciata dall’allerta meteo gialla emessa dalla Protezione civile, il forte vento di bora ha fatto irruzione anche nelle Marche causando disagi e danni soprattutto nelle zone costiere. Il maltempo è stato accompagnato da temporali che in alcune zone hanno toccato una forte intensità e causato allagamenti in cantine e garage.

Come sempre, il problema principale è legato alla caduta di alberi e grossi rami che hanno causato danni e paura: sono stati una sessantina di interventi dei vigili del fuoco per far fronte a richieste per la rimozione di tronchi caduti su sedi stradali, rami pericolanti e svuotamento di locali seminterrati allagati.

A Pesaro, una della zone più sferzate dalla forte bora, un albero è caduto in centro, in via Mancini, su un’auto parcheggiata: per fortuna non c’era nessuno all’interno e quindi non si registrano feriti. Circa metà degli interventi dei vigili del fuoco registrati in regione sono avvenuti proprio nella zona tra Pesaro e Fano, dove ci sono ancora decine di chiamate in coda; circa 20 interventi sono stati messi in campo ad Ancona e una decina dal restante territorio regionale.

Le previsioni meteo

Il bollettino che annuncia l’allerta gialla resta valido fino a questa sera: a causare tutto questi problemi è un fronte freddo sceso dalle zona balcaniche. Quindi anche per tutta la giornata di oggi potranno verificarsi – avvisano i tecnici della Regione Marche – “temporali sparsi localmente di forte intensità sulla zone collinari e costiere”, anche se i fenomeni più intensi dovrebbero esaurirsi in mattinata. Migliora anche sul fronte vento: dal pomeriggio le raffiche di bora dovrebbero calare di intensità, soprattutto sulla costa ed in mare. Di conseguenza, quindi, cala anche il rischio di mareggiate, con il “moto ondoso in attenuazione nel pomeriggio”.