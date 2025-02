Verso le regionali: "Acquaroli ha paura. In cinque anni il nulla"

Anna Casini, capogruppo del Pd in Consiglio regionale, le cito il governatore Acquaroli su Matteo Ricci e il Pd: non temo uno dei protagonisti della sinistra che ci ha consegnato una regione retrocessa in transizione, isolata sul piano infrastrutturale, colonia del Pd nazionale. "Vuole la verità? È la paura che ad Acquaroli fa vedere una realtà che non esiste. In campagna elettorale ha promesso mari e monti, ma oggi, dopo cinque anni, siamo sotto i parametri nazionali in quasi ogni campo. Prenda l’A14 nel Fermani e nel Piceno. Mentre parlo con lei, sono in una galleria dove si viaggia a doppio senso di marcia. Ecco, dopo quattro anni abbiamo ancora i cantieri aperti. E questo sarebbe risolvere i problemi infrastrutturali della regione?"

E la regione retrocessa? "Siamo regione in transizione perché sono cambiati i parametri europei, ma mentre l’Abruzzo ha la Zes e aiuti per le imprese, noi zero: né la Zes, né la zona logistica semplificata. Sa che negli ultimi tre anni, nelle Marche, ogni 36 minuti ha cessato di esistere un’impresa? Sono quaranta al giorno, 1.200 al mese, 43.282 in tutto. E guardi che sono dati della Camera di commercio, non di Anna Casini. Abbiamo chiesto misure decontributive almeno nelle zone di confine, terremotate e nelle aree interne. Ma non c’è nulla".

Da mesi martellate sulle liste d’attesa ed è innegabile che ci siano dei problemi, ma le ricordo che il centrodestra cinque anni fa ha vinto le elezioni anche contro gli ospedali unici della giunta di Luca Ceriscioli. "Sì, detti unici, ma non lo erano affatto. Piuttosto era un’organizzazione conseguente al famoso decreto Balduzzi del 2015, a tutt’oggi in vigore, che disciplina la distribuzione degli ospedali di base, di primo e secondo livello a seconda del bacino di utenza. La chiusura degli ospedali è una favoletta cavalcata dalla destra: il nostro sistema accentrava le acuzie sì, ma distribuiva i servizi sul territorio. E loro che hanno fatto? Aziende sanitarie provinciali, ognuna col proprio bilancio. Risultato: nell’area di prevenzione, nel 2019, eravamo all’89% per copertura dei Lea, oggi siamo al 60,9%. Per il fascicolo sanitario elettronico gli specialisti abilitati sono 38 su 1.818, il 2%, contro una media del 70%. Se nelle Marche rinuncia alle cure un cittadino su dieci un motivo ci sarà".

Veniamo al tormentone Atim. I dati del turismo sono da record. Alla fine ha ragione Acquaroli, tanto rumore per nulla. "Peccato che non sia proprio così. E lo dice l’ufficio turismo della Regione. Le presenze complessive della stagione estiva, tra giugno e agosto del 2024, segnano meno 0,7% sull’anno prima. E sono in calo (-2,9%) anche le presenze del turismo domestico. Direi che per fortuna c’è stata Pesaro capitale della cultura, che ha portato il 15,3% di presenze in più".

A proposito di Pesaro, ma non è meglio una linea unica in arretramento per l’alta velocità che un solo bypass? "Attenzione, qui abbiamo già 5 miliardi per bypassare tre ’imbuti’ sulla linea adriatica (Bologna, Bari e Pesaro) con linee in arretramento ad alta velocità. Certo che il progetto di una linea in arretramento è condivisibile, e mi meraviglio che Acquaroli se ne accorga soltanto otto mesi prima di andare via, quindi perché rinunciare ai soldi per realizzare già il primo tratto a Pesaro? Ci sono 1.800 milioni e noi li mettiamo nelle mani di Salvini per un progetto su tutta la dorsale adriatica senza sapere in quale regione andranno a finire. Sono soldi dei marchigiani".

Sabato parte la mobilitazione del Pd per le regionali. La guerra interna è finita? "Guardi, le garantisco che c’è grande compattezza. È stato fatto un lavoro di ricucitura e ricomposizione delle anime del partito. Poi la candidatura di Matteo Ricci sarebbe un grande valore aggiunto per il nostro percorso, perché con le 52mila preferenze alle europee ha dimostratto di essere il migliore candidato possibile. È un’iniziativa aperta a tutti, di ascolto. Programmi e candidato saranno condivisi con tutto il centrosinistra".

Intanto, però, l’impressione è che partiate senza un candidato, almeno ufficiale. "Intanto è necessario parlare di programmi e di un progetto per le Marche perché, checché ne dica Acquaroli, tutti gli indicatori dimostrano un trend di grande difficoltà per la regione. Come Pd, ne parleremo con tutti, in forma aperta e allargata, senza la presunzione di fare da soli, ma coinvolgendo tutto il mondo del centrosinistra, dei sindacati e delle imprese".

Ci saranno anche l’ex governatore Spacca e Dino Latini (presidente del Consiglio regionale)? "Non lo so, non faccio io gli inviti, né le saprei rispondere sul piano politico. La gestione delle alleanze spetta al partito, non al gruppo consiliare. Comunque ci mancherebbe, porte aperte a tutti".