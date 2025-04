Verso le Regionali. La frenata di Calenda: no all’alleanza con FdI

Contrordine, compagni. Dopo tre giorni di fibrillazioni pericolosamente al limite dell’incidente rilevante, la frenata del leader di Azione, Carlo Calenda, va in scena di buon mattino in tv (a Coffee Break su La7), e non bastasse a rassicurare gli orfani inconsolabili di parte del Pd, ecco a ruota anche un post sui social. La sintesi è a beneficio di agenzie: "Non c’è nessun flirt con Giorgia Meloni, c’è un confronto". E ancora, tanto per fare tabula rasa (almeno ufficialmente) di ogni corrispondenza d’amorosi sensi con il centrodestra: "Azione rimane e rimarrà all’opposizione, dove l’hanno messa gli elettori, nel centro liberale, indipendente dai due poli".

La sterzata romana di Calenda cade come una tagliola sulle prove di alleanza nelle Marche con vista sulle regionali tessute da Donzelli (FdI) a margine del congresso di Azione e subito rilanciate dal governatore Acquaroli a caccia del bis ("su tanti temi dello sviluppo della regione possono esserci convergenze"). Rispetto a un avvicinamento a Fratelli d’Italia per le regionali, il leader di Azione è stato netto almeno quanto aperturista era parsa la linea negli ultimi giorni: "Assolutamente no, è una notizia falsa".

Ipse dixit. E il sospiro di sollievo in casa del dem Matteo Ricci – che rischia(va) di veder naufragare il campo larghissimo prima ancora del varo – è tutto nelle parole della pesarese Alessia Morani (Pd). "Sono molto contenta che Calenda abbia detto che la notizia di un accordo con Fratelli d’Italia è falsa – ha scritto su Fb –. La nostra regione, dopo cinque anni di malgoverno della destra, ha bisogno che tutte le forze politiche che hanno a cuore la comunità si mettano insieme cercando un programma comune che affronti le emergenze del territorio, sanità, crisi di imprese e lavoro, necessità di avere infrastrutture materiali e immateriali utili per fare tornare le Marche grandi. Sappiamo che ci sono differenze, ma è naturale, ciascuno è figlio di una storia politica diversa. Dovremo fare prevalere i bisogni e le speranze dei cittadini".

Pie intenzioni, per ora, in una giungla di veti. Ma se il Pd gioisce per lo scampato pericolo, dalle parti di Azione si fiuta quantomeno smarrimento per il repentino cambio di postura calato da Roma con le parole del leader e nella piroetta rischia di avvitarsi anche un partito nel quale convivono, almeno nei vertici, spinte e aspirazioni contrapposte. "Siamo terzopolisti e per noi resta il nodo dei temi", prova a fare l’equilibrista il coordinatore regionale Tommaso Fagioli. Che però ieri ha riunito la segreteria regionale e alla fine tiene il punto e ribadisce: "Per quanto ci riguarda, non cambia nulla. Andiamo avanti come da programma ascoltando i territori (entro una settimana saranno riuniti i direttivi provinciali, ndr) e senza preclusioni di sorta. Rivendichiamo la nostra autonomia decisionale". E sul simbolo non si transige, anche se proprio la rinuncia ad esso, con l’ingresso dei candidati di Azione nella lista civica di Ricci, potrebbe essere l’escamotage per tenere insieme cani e gatti, Calenda e i Cinque Stelle. "Il simbolo non si tocca – insiste Fagioli –. Siamo un partito, fino a prova contraria".