Verso le regionali. Rebus Cinque Stelle. Il nodo Campania

"Se ci sarà un’alleanza (con il Pd, ndr) nelle Marche? Stiamo lavorando. Per noi sono prioritari i programmi. Se si riuscirà a trovare una convergenza su alcuni obiettivi che per noi sono prioritari, andiamo insieme. Altrimenti non andiamo insieme, con buona pace". Il copyright è di Giuseppe Conte (L’Aria che tira, La7) e la ’melina’ – almeno per ora – riassume al meglio le pulsioni contrapposte che agitano i Cinque Stelle delle Marche sulla strada verso le elezioni regionali: la spinta dei vertici nazionali per un’intesa col centrosinistra dell’eurodem Matteo Ricci, le resistenze di quella parte dura e pura della base che temendo una Caporetto di consensi fino alla soglia dell’irrilevanza politica (o quasi), vorrebbe un bis della corsa in solitaria di cinque anni fa. In realtà, poco si deciderà nelle Marche. Piuttosto, il dilemma – con Ricci oppure da soli – sarà sciolto nel puzzle della trattativa nazionale imbastita dal Pd con i Cinque Stelle in vista della tornata di regionali.

OCCHIO ALLA CAMPANIADopo la sentenza della Consulta, che ha messo una pietra tombale sull’ipotesi di un terzo mandato per Vincenzo De Luca, nel centrosinistra che tende al ’campo largo’ il nome da tener d’occhio è quello di Roberto Fico, l’ex presidente della Camera le cui quotazioni sono in rapidissima ascesa in casa Cinque Stelle. E piace anche al Pd, che non avrebbe problemi a convergere sulla candidatura. Ecco, così la strada per un’alleanza anche nelle Marche (e nelle altre regioni) sarebbe molto più agevole, se non spianata. Ammesso che Fico sia il nome scelto da Conte nella rosa Cinque Stelle. Nel Pd c’è fiducia, o quantomeno l’ottimistica speranza di chiudere la partita il prima possibile; l’M5s marchigiano ribolle già di mal di pancia e ne sono prova le dimissioni da responsabile del gruppo territoriale Media e Alta Vallesina (Ancona) dell’ex senatore Mauro Coltorti, una delle voci più critiche rispetto all’ipotesi di un’intesa con i dem su Ricci.

PALETTI ALLA COALIZIONEIntanto, con un piede dentro e l’altro fuori dalla coalizione, i vertici marchigiani dei Cinque Stelle stanno dettando le condizioni – non trattabili, ma neanche sfavorevoli a Ricci – per la santa alleanza con il Pd: cancellare la previsione del termovalorizzatore che il centrodestra ha inserito nel piano regionale dei rifiuti; netta discontinuità rispetto alla gestione (e organizzazione) della sanità voluta dall’ultima giunta di centrosinistra guidata dal dem Luca Ceriscioli. Tradotto: lasciare in soffitta gli ospedali unici e chiudere la porta a chiave. Ricci ha già detto entrambe le cose. Un assist?

