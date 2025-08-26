"Via al credito d’imposta per i giovani agricoltori"

"È ufficialmente operativo, da ieri e fino al 24 settembre, il credito d’imposta per la formazione nella gestione dell’azienda agricola. Un risultato importante, fortemente voluto dalla Lega, che ha sempre lavorato per il rafforzamento dell’imprenditoria agricola giovanile". Ne dà notizia il presidente della commissione agricoltura della Camera, Mirco Carloni (foto), autore della legge che introduce il credito d’imposta per la formazione in agricoltura. "L’imprenditoria giovanile agricola ha bisogno di strumenti concreti per affrontare un contesto in continua evoluzione – aggiunge –. Oggi più che mai è necessario acquisire nuove competenze per rendere le aziende competitive e moderne. L’esperienza maturata in questi anni, e che ho voluto fortificare con questa legge, mi porta a una convinzione: la redditività e la competitività delle aziende agricole sono direttamente proporzionali alle competenze introdotte da chi le guida, imprenditori e manager. Questa misura, di cui sono promotore e primo firmatario, è il frutto di un lavoro fatto di ascolto, confronto e di una volontà politica chiara. La Lega continuerà a stare al fianco di chi cura e coltiva la terra: dobbiamo costruire il futuro migliore per l’agricoltura".