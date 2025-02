Villaggio del Festival. Le Marche in vetrina: "Museo delle osterie"

SANREMO (Imperia)Alla vigilia dell’avvio del Festival di Sanremo, ieri è stata presentata l’area dedicata alle Marche a Villa Ormond, nella città dei fiori. Uno spazio prestigioso, dove ogni giorno, per tutta la settimana della kermesse, si susseguiranno eventi promozionali delle cinque province marchigiane, con il filo conduttore del Carnevale, che nel 2025 si celebra nei giorni del festival e che nelle Marche vanta tradizioni antiche e originali, da Offida a Fano. Le Marche saranno protagoniste a Sanremo anche con un museo temporaneo delle tipiche osterie marchigiane del Novecento, simbolo di accoglienza, convivio e condivisione. "Sono tutti valori che i nostri territori esprimono compiutamente – dice il presidente di Camera Marche, Gino Sabatini –. A Sanremo portiamo un assaggio dell’universo marchigiano, che è fatto di tradizioni culturali, enogastronomiche, paesaggistiche unite in una offerta promozionale a 360 gradi. Non a caso siamo in Liguria dopo la presentazione a Milano, alla Borsa internazionale del turismo, accanto alla Regione, all’Anci e al mondo associativo, con cui ci muoviamo compattamente in ogni azione di marketing territoriale". "Tramite la nostra azienda speciale Linfa – aggiunge –, abbiamo partecipato domenica anche a Taste, salone enogastronomico di Pitti Immagini a Firenze con 32 imprese: l’obiettivo è di cogliere ogni vetrina di qualità, dove presentare in modo coordinato al meglio tutte le nostre eccellenze".La Regione è presente a Sanremo ai massimi livelli con il governatore Acquaroli, che ha voluto presenziare al taglio del nastro, a cui hanno partecipato Luigi Contisciani, presidente Bim Marche, Emanuele Pepa sindaco di Recanati e Lorenzo Girelli di FantaSanremo. Ricco il programma di appunti: ieri il debutto con la sfilata della Quintana e un momento musicale che unisce due recanatesi, Giacomo Leopardi e Beniamino Gigli. Oggi tocca ai Carnevali di Ascoli, Acquasanta e alle delle Grotte di Frasassi, mentre il Consorzio Marche Spettacolo presenterà il cartellone 2025. Spazio anche a Popsophia e "Ulisse Fest".