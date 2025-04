Visite ed esami a portata di clic. La telemedicina per gli anziani

Siamo sempre di meno sì. Ma anche sempre più anziani e bisognosi di cure, magari lontani dall’ospedale o dall’ambulatorio del medico di famiglia, oppure senz’auto o bloccati in casa dagli acciacchi dell’età. E com’è che si dice? Se Maometto non va alla montagna... C’è una nuova frontiera nelle cure ed è nel clic di un mouse o di una tastiera, o in un esame fatto in diretta a casa, senza file né perdite di tempo. Dicesi telemedicina ed è più o meno come avere un medico o un infermiere di fianco al letto, ma magari da cento chilometri di distanza o anche dall’altra parte del mondo. Parliamo dei servizi di televisita o teleassistenza, del teleconsulto o del telemonitoraggio. Ecco, in questo modo – almeno in linea teorica – l’assistenza domiciliare sarà ovunque alla portata dei cosiddetti pazienti "fragili" o "cronici", specialmente anziani, magari anche con più di una patologia.

IL PIANONelle Marche c’è già un piano operativo per la telemedicina – messo nero su bianco nel 2023 e finanziato con i fondi del Pnrr – e ora la giunta regionale ha dato l’ok alla fase due, aggregandosi alla gara (capofila la Regione Puglia) per l’acquisto di postazioni di lavoro per l’erogazione dei servizi di telemedicina. Quante? Il fabbisogno ne stima 3.656, il 70% fisse e l’altro 30% mobili. Spesa: 7 milioni di euro o poco più. Saranno messe in funzione nella rete delle strutture della sanità territoriale disegnata dal Pnrr: nove ospedali e 29 case di comunità, 15 Cot (centrali operative territoriali), Punti salute (50), ambulatori di medici di base e pediatri e 256 farmacie rurali. Nel primo step, a giugno dell’anno scorso, la Regione ha già partecipato in condominio con la Lombardia (Regione capofila della gara) alla gara per l’acquisizione di una piattaforma unica in grado di portare a domicilio i "fondamentali" della telemedicina: il telemonitoraggio dei pazienti cronici e i servizi integrati di televisita, teleconsulto e teleassistenza. Un investimento superiore a 14 milioni di euro.

LA PLATEAEcco, ma ora la domanda è: quanti marchigiani possono (e potranno) beneficiare della rivoluzione digitale calata sui servizi della sanità territoriale? Occhio, il Pnrr pone target stringenti, vincolati al progredire dei finanziamenti, nell’incremento dei pazienti cronici da seguire con il sistema del telemonitoraggio, da 8.546 del 2024 a 42.730 l’anno prossimo, cinque volte tanto. Ma nel piano operativo la Regione Marche ha già fissato gli obiettivi a impresa completata, tutti pazienti cronici, ovviamente. Ebbene, con la telemedicina saranno seguiti 112.886 diabetici, 18.814 soggetti con problemi respiratori, 115.781 con patologie cardiache, 71.254 oncologici e 102.755 neurologici. Bastano i numeri a dare un’idea della portata dell’operazione telemedicina in una regione nella quale gli over 65 rappresentano oltre il 26% della popolazione, 390mila persone, e saranno sempre più negli anni a venire.

COME FUNZIONASarà più semplice farlo che dirlo, e forse anche più veloce. Basti pensare che il medico o lo specialista potranno vedere a distanza, ma in tempo reale, i risultati di esami o altri test che il paziente farà in casa propria, dall’elettrocardiogramma fino alla misurazione della pressione. Vuoi mettere?