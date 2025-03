Voli di continuità. Addio nei weekend: "Aerei partono vuoti"

Stop alle rotazioni (voli di andata e ritorno) su Roma e Milano nel weekend, una sola rotazione su Linate il martedì, la mattina, mentre sparirà quella pomeridiana. È già polemica sui termini del nuovo bando per la continuità territoriale (dovrà essere pubblicato entro il primo maggio) definiti nella conferenza di servizi con Mit ed Enac, che ha dato il disco verde al documento che farà da base alla gara. "Nei fine settimana da Falconara non partiranno più voli per Roma e Milano e dal primo maggio sparirà anche quello del martedì pomeriggio: sui motivi che hanno portato al taglio depositerò un’interrogazione", ha annunciato il consigliere regionale Pd, Antonio Mastrovincenzo. "I numeri delle persone che stanno usando i voli di continuità sono ridicoli – ha aggiunto –. Si contano in un palmo di mano, alcuni voli viaggiano addirittura vuoti". "Da un accesso agli atti risulta che dal primo aprile al 31 dicembre 2024 sono stati effettuati 1.808 voli – ha riferito – e per ben 155 volte (8,2%) gli aerei sono decollati senza passeggeri. È accaduto in 83 occasioni su 550 (15%) per la rotta su Roma, 67 su 1.100 (6%) per la rotta verso Milano e ritorno, cinque su 158 (3,1%) per Napoli. Rispetto alla rotta per Roma e rientro a Falconara, su 550 voli effettuati, in ben duecento occasioni l’aereo è partito con al massimo un passeggero". "Credo che sia soprattutto il lavoro il fattore prevalente e la continuità territoriale durante la settimana il valore aggiunto", ha chiosato il governatore Acquaroli. "Sono felice se riusciamo ad avere più continuità per Milano e Roma nella settimana, perché ritengo che i voli di continuità aiutino i marchigiani a raggiungere le destinazioni professionali e a superare il gap infrastrutturale che ci condiziona da anni – ha aggiunto –. Certo, saremmo stati felici di vedere il collegamento anche il sabato e la domenica, però evidentemente abbiamo una necessità, quella del collegamento e di raggiungere gli hub internazionali".