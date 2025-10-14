Voli di continuità, la (ri)partenza da non sbagliare

Nuovo Dall’Ara ai ‘privati’

14 ott 2025
ALESSANDRO CAPORALETTI
Non c’è due senza tre? Meglio di no. Dal 3 novembre sulle ali della danese Dat e della spagnola Volotea...

Non c’è due senza tre? Meglio di no. Dal 3 novembre sulle ali della danese Dat e della spagnola Volotea decollerà il nuovo corso dei voli di continuità territoriale dall’aeroporto "Sanzio" di Falconara. Destinazioni Roma-Fiumicino, Milano-Linate (Dat) e Napoli-Capodichino (Volotea).

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum: dopo la falsa partenza con la compagnia Aeroitalia – l’unica a partecipare al bando dell’Enac nel 2023 – finita tra contenziosi e carte bollate e il soccorso dell’altoatesina Sky Alps, che dal primo aprile dell’anno scorso sta coprendo le tre rotte in procedura d’urgenza, le premesse della (ri)partenza sembrano buone.

Intanto ecco i nuovi orari dei voli da e per Roma e Milano, che Dat ha pubblicato dopo la firma della convenzione con l’Enac. Roma: l’Atr42 da 48 posti decollerà alle 6.05, atterraggio a Fiumicino alle 7.05, se non altro in tempo utile per agganciare gli incroci giusti, ovvero i voli in partenza per gli aeroporti di mezzo mondo. Viceversa, il volo di ritorno partirà alle 7.40 per toccare terra a Falconara alle 8.55. Pomeriggio: decollo dal "Sanzio" alle 15 e arrivo nella Capitale alle 16.05; ritorno alle 16.40 con arrivo nelle Marche alle 17.55.

Milano: si partirà per Linate alle 9.25, atterraggio previsto alle 10.45, ritorno a stretto giro: 11.15-12.35. Poi la rotazione pomeridiana: 18.25-19.45, rientro 20.15-21.35. Nessun volo nel week-end per le due destinazioni, mentre il martedì sulla rotta per Linate non ci sarà la rotazione pomeridiana.

Voli e nomine, perché intanto nella cabina di regia del "Sanzio" è arrivato il successore di Alexander D’Orsogna, chiamato a Roma alla direzione generale dell’Enac. Confermate le indiscrezioni raccolte dal Carlino, il nuovo amministratore delegato è Giorgio Buffa, manager operations all’aeroporto internazionale Hamad di Doha, in Qatar. La nomina ufficiale è stata annunciata ieri (vedi servizio in Qn).

