Weekend d’arte e cultura. Tra laghi e castelli sboccia la ’Primavera nei borghi’

di Lorenzo MonachesiMACERATAUn weekend dove magari staccare la spina rimanendo immersi nella bellezza e nella natura dei paesi che affondano le radici nel passato: benvenuti nelle Marche dove domani e domenica sboccerà l’iniziativa ’Primavera nei borghi’ che propone tanti appuntamenti da non perdere e visite speciali. "Si andrà alla scoperta del borgo di Pievefavera – dice Fiorella Paino, presidente Archeoclub d’Italia sede di Marca di Camerino – le cui prime testimonianze storiche risalgono all’epoca romana e che ora conta circa 1.600 abitanti. Visiteremo uno dei Castelli di Caldarola che si affaccia sul lago di Caccamo".

Le Marche riservano tante realtà che meritano di essere conosciute a fondo. "Domani a Mondolfo – anticipa Alessandro Berluti, presidente Archeoclub sede di Marca di Mondolfo – sarà visitabile il monumento nazionale abbazia di San Gervasio. Solo da pochi giorni sono stati ultimati i lavori di riqualificazione che hanno permesso il recupero del piano pavimentale della cripta ed il restauro del più grande sarcofago ravennate delle Marche. Il luogo più suggestivo è la cripta sorretta da un’unica colonna in marmo. Al centro della cripta c’è il più grande sarcofago di stile ravennate che esprime, nelle sue raffigurazioni, la fede dei primi cristiani. In occasione della Primavera nei borghi, ci sarà la possibilità di visitare il Monumento, di essere accompagnati da esperti in storia dell’arte e beni culturali". Il sarcofago in stile ravennate è una chicca di Mondolfo. "Domani dalle 15 alle 17 – continua Berluti – sarà possibile la visita libera al monumento nazionale. Due quelle accompagnate dai volontari al gioiello romanico aperto al pubblico a partecipazione libera e gratuita, con partenze gruppi alle 15.15 e alle 16.15. Dall’abbazia, la visita potrà poi continuare a Mondolfo, uno dei borghi più belli d’Italia, fra arte, storia, tradizioni della città fortificata sul mare".

Comunanza apre le porte a suoi tesori. "Domenica – dice Stefania Cespi, presidente Archeoclub sede di Comunanza – si vedrà il Castello sul fiume Aso. Dalle 15.30 inizierà la visita guidata al centro con camminamento sul fiume, alla Chiesa di Santa Caterina, al Museo Sistino e alla Biblioteca civica". Corinaldo mette sul piatto un pezzo forte. "Domenica inizierà alle 16.30 la visita al palazzo comunale – dice Enrico Pierantognetti, presidente Archeoclub sede di Corinaldo – che è un imponente esempio di architettura neoclassica". Donatella Donati Sarti, presidente Archeoclub di Ripatransone, dà appuntamento a domenica: "Ci sarà – dice – la visita dalle 17.30 ai torrioni del Balzo e poi le guide faranno conoscere il borgo di Ripatransone". A Montegiorgio la Primavera nei Borghi sboccerà domani quando dalle 15.30 sarà proposto il trekking di 6 chilometri da Montegiorgio al castello di Alteta, camminando su una strada di campagna immersi tra arte, storia e natura".

Sono tante le occasioni per trascorrere un fine settimana affascinante. "Durante le camminate, le escursioni, le visite, ricorderemo Papa Francesco – ha affermato Rosario Santanastasio, presidente nazionale Archeoclub d’Italia – ed i valori testimoniati dalle encicliche papali come la Laudato Sì e il nostro slogan sarà "Conoscere la bellezza e promuovere la ricchezza ambientale e architettonica". Nelle Marche".