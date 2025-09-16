Chi è Asia Campanelli, sfiora la vittoria a Miss Italia 2025 e pensa a un futuro da medico

Porto San Giorgio (Fermo), 16 settembre 2025 – La 19enne Asia Campanelli, ha onorato la fascia di Miss Marche, fino all’ultimo, fino a quel podio di cui è arrivata a sfiorare il primo gradino e l’ambita corona di Miss Italia.

Nella serata della finalissima del concorso nazionale più seguito dal pubblico e più inseguito nei sogni di tante giovani bellezze italiane, Asia Campanelli si è difesa benissimo sul palcoscenico allestito al palasport di Porto San Giorgio, mostrandosi spigliata, sicura di sé nella esibizione di ginnastica artistica, sorridente e determinata a godersi un’esperienza fuori dal comune, che lei ha sempre dichiarato di voler vivere. La 19enne di Monte Roberto, in provincia di Ancona, si è aggiudicata anche la fascia di Miss MyLamination 2025.

L’emozione dopo il video della zia

Nonostante il fatto di ‘giocare in casa’, nella sua regione, davanti a un pubblico amico potesse condizionarla in qualche modo, lei è stata sempre disinvolta, sbarazzina, sicura del fatto suo, tanto da superare tutte le selezioni e restare tra le 3 miss delle 40 iniziali. L’affettuoso saluto in video della zia, intriso di incoraggiamento e di fiducia, le ha strappato una lacrima di commozione. Ma è stato solo un attimo, poi il sorriso è tornato, brillante e sicuro, anche quando l’algida conduttrice della serata, Nunzia De Girolamo, leggendo il responso della giuria capitana da Francesca Pascale, ha proclamato la vincitrice dell’86° concorso di Miss Italia: Katia Buchicchio, 18 anni, della Basilicata.

Dal palco di Miss Italia al futuro da medico

Finita l’avventura della Campanelli a Miss Italia, restano le emozioni vissute sul palco e nel backstage, l’onore di aver rappresentato al meglio la propria regione, il piacere di tante nuove amicizie. Si vedrà se da questa esperienza a suo modo unico, nascerà qualcos’altro nel mondo della moda, della televisione, dello spettacolo ma il suo sogno, come ha ribadito a più riprese, è tutt’altro: “Lavorare nel settore sanitario, come medico o dietista”. Campanelli è diplomata al liceo linguistico, è un’atleta agonistica, pluricampionessa (sia individuale che di squadra) di ginnastica ritmica ma anche allenatrice. E ha le idee chiare sul suo futuro: “Sono una ragazza semplice, determinata, solare, che ama la vita. Ho intenzione di continuare gli studi in campo sanitario conciliandoli con un lavoro”.