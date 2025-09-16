Chi è Asia Campanelli, sfiora la vittoria a Miss Italia 2025 e pensa a un futuro da medico

Gli scontrini di una volta...

Cultura e spettacoliChi è Asia Campanelli, sfiora la vittoria a Miss Italia 2025 e pensa a un futuro da medico
16 set 2025
MARISA COLIBAZZI
Cultura e spettacoli
La 19enne Miss Marche è arrivata tra le 3 finaliste del concorso: è una pluricampionessa di ginnastica ritmica. Le lacrime di commozione dopo il video della zia

Porto San Giorgio (Fermo), 16 settembre 2025 – La 19enne Asia Campanelli, ha onorato la fascia di Miss Marche, fino all’ultimo, fino a quel podio di cui è arrivata a sfiorare il primo gradino e l’ambita corona di Miss Italia.

Nella serata della finalissima del concorso nazionale più seguito dal pubblico e più inseguito nei sogni di tante giovani bellezze italiane, Asia Campanelli si è difesa benissimo sul palcoscenico allestito al palasport di Porto San Giorgio, mostrandosi spigliata, sicura di sé nella esibizione di ginnastica artistica, sorridente e determinata a godersi un’esperienza fuori dal comune, che lei ha sempre dichiarato di voler vivere. La 19enne di Monte Roberto, in provincia di Ancona, si è aggiudicata anche la fascia di Miss MyLamination 2025

Asia Campanelli e Angelica Parma, chi sono le candidate di Miss Italia 2025 premiate con le fasce nazionali

L’emozione dopo il video della zia

Nonostante il fatto di ‘giocare in casa’, nella sua regione, davanti a un pubblico amico potesse condizionarla in qualche modo, lei è stata sempre disinvolta, sbarazzina, sicura del fatto suo, tanto da superare tutte le selezioni e restare tra le 3 miss delle 40 iniziali. L’affettuoso saluto in video della zia, intriso di incoraggiamento e di fiducia, le ha strappato una lacrima di commozione. Ma è stato solo un attimo, poi il sorriso è tornato, brillante e sicuro, anche quando l’algida conduttrice della serata, Nunzia De Girolamo, leggendo il responso della giuria capitana da Francesca Pascale, ha proclamato la vincitrice dell’86° concorso di Miss Italia: Katia Buchicchio, 18 anni, della Basilicata.

Dal palco di Miss Italia al futuro da medico

Finita l’avventura della Campanelli a Miss Italia, restano le emozioni vissute sul palco e nel backstage, l’onore di aver rappresentato al meglio la propria regione, il piacere di tante nuove amicizie. Si vedrà se da questa esperienza a suo modo unico, nascerà qualcos’altro nel mondo della moda, della televisione, dello spettacolo ma il suo sogno, come ha ribadito a più riprese, è tutt’altro: “Lavorare nel settore sanitario, come medico o dietista”.  Campanelli è diplomata al liceo linguistico, è un’atleta agonistica, pluricampionessa (sia individuale che di squadra) di ginnastica ritmica ma anche allenatrice. E ha le idee chiare sul suo futuro: “Sono una ragazza semplice, determinata, solare, che ama la vita. Ho intenzione di continuare gli studi in campo sanitario conciliandoli con un lavoro”.

