Concerti nelle Marche: il ritorno dei grandi live, Maneskin ciclone rock. Leggenda Deep Purple

Il ritorno dei grandi live Maneskin ciclone rock Leggenda Deep Purple

Ancona, 19 febbraio 2023 – Dopo la sbornia sanremese, fatta come al solito di musica e polemiche, ora la parola passa solo alla prima. E sui palchi d’Italia, tra primavera ed estate, cantanti e band dovranno dimostrare di che pasta sono fatti. Nelle Marche si inizia con il botto: giovedì alla Vitrifrigo Arena di Pesaro saranno di scena i Maneskin, il gruppo più amato e discusso del momento. Stessa location, il 7 aprile, per uno che di polemiche ne suscitava quando i Maneskin non erano ancora nati, Renato Zero. In provincia di Ancona sono il capoluogo e Senigallia a farla da padrone. Sulla spiaggia di velluto, al teatro La Fenice, è pronto al debutto Ron con il suo ‘Sono un figlio Live Tour’, che prende il nome dal nuovo album di inediti.

Appuntamento l’8 marzo. La lunga stagione pop del teatro delle Muse di Ancona inizierà il 24 marzo con Nino D’Angelo, ‘Il poeta che non sa parlare’ (così recita il titolo del tour). L’altra sede dorica deputata ad accogliere concerti rock (e dintorni) è il PalaPrometeo, dove il giorno dopo, 25 marzo, Gianni Morandi arriverà con il suo tour ‘Go Gianni go! Morandi nei Palasport’. Sulle gradinate e in tribuna sono attese almeno tre generazioni di fan. Il mese si chiuderà alla Fenice di Senigallia in compagnia di Marco Masini, che il 31 arriverà con il suo ‘T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme’, tour nato in segno di ‘ringraziamento’ nei confronti dei suoi estimatori. Ritorno alle Muse il 16 e il 17 aprile, quando ad esibirsi sarà Ermal Meta. È la tournée teatrale rinviata più volte a causa del Covid. Ma stavolta dovrebbe essere quella giusta. Alla fine del mese (il 29), sempre alle Muse, protagonista sarà Alice, che interpreterà brani del grandissimo Franco Battiato, il suo pigmalione.

Anche Niccolò Fabi, col suo ‘Meno per meno tour’, sarà ospitato nel Massimo anconetano (il 5 maggio). Max Pezzali, collezionista di sold out, al PalaPrometeo di Ancona concederà il bis: al concerto del 12 maggio se ne è aggiunto un altro il 13, giorno in cui le Muse apriranno le porte a Fabio Concato, ‘Musico ambulante’, come recita il titolo del tour. Il giorno dopo i concerti da segnare sul calendario sono due: quello unplugged di Fabrizio Moro, sempre alle Muse, e quello degli Inti-Illimani (con Giulio Wilson), al teatro La Fenice di Senigallia, dove il 21 maggio sarà di scena Simone Cristicchi.

Gran finale l’8 luglio allo Stadio del Conero di Ancona, dove Tiziano Ferro radunerà migliaia di fan che lo attendono da almeno due anni (sempre per via del Covid). Tornando a Pesaro, due nomi spiccano al Teatro Sperimentale: Nada (3 marzo) e Angelo Branduardi (19 maggio). In entrambi i casi è musica d’autore ‘vera’.

E gli stranieri? Pare che si siano dati tutti appuntamento allo Sferisterio di Macerata: il 27 giugno vi suoneranno i Lumineers, il 28 i Simply Red e il 29 e il 30 un gruppo mitico (per una volta l’aggettivo ha un senso), i Deep Purple. Il 27 luglio Piero Pelù sarà all’Arena Gigli di Porto Recanati. Decisamente meno ampia la scelta offerta dalle province di Ascoli e Fermo. San Benedetto punta sui giovani, con i concerti di Salmo il 25 agosto (luogo da definire) e di Lazza il 27, al parco Mandela. Lo stesso vale per Servigliano, dove il 23 luglio arriverà Sfera Ebbasta. Pubblico più maturo per Francesca Michielin, l’11 marzo al teatro dell’Aquila di Fermo, e Gianluca Grignani, il 25 marzo al Palasavelli di Porto San Giorgio.