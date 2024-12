Le Marche premiano Benedetta Rossi e Simone Vagnozzi

Ascoli, 2 dicembre 2024 – Non hanno bisogno di presentazioni i marchigiani che saranno premiati quest’anno nel corso della Giornata delle Marche al teatro della Fortuna di Fano il prossimo 11 dicembre alle 16.30. Il Picchio d’oro, deciso dalla apposita Commissione consiliare istituita per legge e composta da 5 consiglieri regionali nominati dal Consiglio, andrà a Benedetta Rossi, la food blogger scrittrice e conduttrice italiana nata a Porto San Giorgio; il Premio del Presidente sarà invece assegnato all’allenatore Simone Vagnozzi, del Piceno, che negli ultimi anni ha contribuito alla fenomenale ascesa del tennista Jannik Sinner attualmente numero 1 al mondo.

Simone Vagnozzi con Jannik Sinner

A renderlo noto è il presidente della regione in persona, Francesco Acquaroli, che in un post sulla sua pagina Facebook scrive: “Benedetta racconta le tradizioni e le eccellenze della nostra regione, l’importanza della semplicità e dell’autenticità legate al territorio e ai prodotti locali, la convivialità come valori che hanno fatto di lei un’icona per molte famiglie italiane. Come da tradizione conferirò anche il Premio del Presidente, quest’anno all’ascolano Simone Vagnozzi. Dal 2022 nello staff tecnico di Jannik Sinner, si è aggiudicato nella stagione 2023 il premio ’Allenatore dell’anno’ e continua ad affiancare il campione altoatesino che oggi è il numero 1 al mondo”.

In sala inoltre ci sarà anche la delegazione marchigiana Coni e Cip (Comitato italiano Paralimpico) che ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi, la più numerosa di sempre. Tutti i componenti, atleti, tecnici e accompagnatori riceveranno un riconoscimento speciale per il loro impegno sportivo.