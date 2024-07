Sposarsi nelle Marche: i luoghi da sogno dove festeggiare le nozze

Ancona, 2 luglio 2024 – Che si desideri una cerimonia romantica sulla spiaggia o un evento raccolto tra i filari di un vigneto o un matrimonio da favola in un castello, le Marche sono piene di luoghi adatti per tutti i gusti. Ecco alcune idee per il giorno del sì, dalle residenze storiche agli chalet. Villa Honorata a Serra de’ Conti (Ancona), il Casale di Altidona (Fermo), entrambi in una cornice fiabesca. Come anche Villa Cicchi, ad Ascoli Piceno, che vanta eleganti sale decorate con gli affreschi del 1830.

Villa il Cannone, a Fermo, è una dimora storica del XI secolo; ha ottenuto il rilascio della Corona d’argento dopo aver completato con successo la valutazione preliminare di idoneità sotto la stretta supervisione della commissione di certificazione di residenze d’epoca e ha superato 25 controlli di qualità. Villa Sofia a Monte San Pietrangeli, sempre nel Fermano, è particolarmente spaziosa e assomiglia a una tipica villa californiana (la capienza della sala interna più ampia può ospitare è di ben 400 persone). Ambientazione da sogno anche a Villa Matarazzo a Gradara (Pesaro Urbino), che si presta ad accogliere anche parecchi invitati. Senza dimenticare Conventino di Gradara, vicino alle mura del Castello di Gradara con vista mare. Villa con piscina e relax sono gli ingredienti della Country House Resort Villa Giardino degli Eventi a Fano (Pesaro Urbino).

Tra le alternative, festeggiare le nozze nelle vigne delle Tenute Muròla a Urbisaglia (Macerata)

Tante le location anche nel Maceratese, basti pensare a Palazzo Carradori a Montefano, al Casolare dei Segreti di Treia, le vigne delle Tenute Muròla a Urbisaglia, a Villa Castellani a Mogliani, a Villa Anitori Prestige Relais & Spa a Loro Piceno o Villa Nena a Tolentino, Villa Giustozzi a Pollenza, Villa Quiete a Montecassiano e Villa Anton a Recanati. Oppure Villa Serita a Penna San Giovanni (Macerata), antica dimora in stile liberty in un parco di alberi secolari, circondata da verdi colline. Anche il Castello della Rancia di Tolentino è una delle mete fiabesche per il giorno del sì.

Di recente Sarnano è diventata “wedding destination”: il progetto prevede la rigenerazione del centro storico attraverso riaperture di dimore antiche, taverne e botteghe in una visione 4.0 con eventi culturali e spazi emozionali, contenitore ideale affinché Sarnano sia appunto destinazione per i matrimoni.

L’obiettivo è portare incremento occupazionale e demografico, in sinergia con gli operatori economici e le associazioni, su un territorio che rinasce dopo il sisma.

Castello Rocca d'Ajello (foto dal sito ufficiale)

Il Castello di Rocca d’Ajello, a Camerino è speciale: nei giardini pieni di fiori del maniero, nei vasti ambienti medievali o nella grande corte interna si possono organizzare matrimoni indimenticabili in una cornice romantica ed esclusiva. Per gli amanti del mare, i Comuni di Gabicce Mare, Fano e Sirolo (i primi in provincia di Pesaro-Urbino, il terzo sotto Ancona) danno ad esempio la possibilità di celebrare direttamente in spiaggia un rito civile a tutti gli effetti legalmente riconosciuto. A Senigallia (Ancona) le promesse possono essere scambiate sulla Rotonda a Mare.