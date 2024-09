Le prima volta di Miss Italia nelle Marche vede il trionfo di Ofelia Passaponti. Fuori subito la maceratese Irene Boschi

Macerata, 22 settembre 2024 – La prima volta della finale di Miss Italia nelle Marche non ha aiutato Irene Boschi, la giovane maceratese unica ragazza della nostra regione in gara nell'ultimo atto dell'85ª edizione del concorso di bellezza.

La 19enne neo diplomata al Liceo Classico e futura studentessa di Economia e Management alla Luiss, è stata eliminata nel primo taglio che ha ridotto il numero delle concorrenti da 15 ad 8.

Peccato, con la finale al Teatro Comunale di Porto San Giorgio erano autorizzati i sogni del primo trionfo per una ragazza della provincia....

A trionfare nella città rivierasca invece è stata Ofelia Passaponti, senese di 24 anni che giungeva in qualità di Miss Toscana. La serata era iniziata alle 21 e ancora una volta ‘solo’ in diretta streaming, preceduta da circa venti minuti, conditi da parole ad accompagnare i filmati che hanno ripercorso le giornate antecedenti, ossia le iniziative fatte con le insegnanti dell'Academy o in giro tra Loreto, Urbino ed altre località delle Marche.

La nostra regione comunque non è rimasta totalmente a bocca asciutta, perchè proprio la Miss Marche 2024, Vittoria Latini, ha ottenuto il titolo di Miss Italia Social. Alla giovane di Cupramontana dunque una delle fasce nazionali. Presentata da Andrea Dianetti, la finale ha avuto Martina Colombari (Miss Italia 1991) come presidentessa di giuria. Con lei a giudicare l’attore Giampaolo Morelli e la modella Soleil Sorge. Dopo la prima selezione è stato messo in onda un video promozionale su Porto San Giorgio.

La finalissima ha visto le concorrenti fare il loro ingresso tra balletti, canti e momenti di recitazione, ognuna nel suo stile preferito.

L'organizzazione ha puntato tanto su un format che consentisse alle ragazze di raccontare di se stesse.