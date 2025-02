Natasha Stefanenko e il film girato nelle Marche: “Posti unici, è stato bello recitare in casa”

Sant’Elpidio a Mare (Fermo), 26 febbraio 2035 – “Si è conclusa l’esperienza sul set del film ‘A se stesso’, girato nelle mie amate Marche. È stata un’avventura meravigliosa! Soprattutto perché abbiamo potuto ammirare posti unici come la biblioteca di Fermo con il mappamondo antico (del 1713) e la maschera funebre di Leopardi, il museo di carta di Fabriano, il castello di Gradara, la rotonda sul mare di Senigallia. Recitare attorniati da così tanta bellezza è stato magico!” Con queste parole sui social Natasha Stefanenko, che vive a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, ha commentato la sua esperienza durante le riprese del film.

Natasha Stefanenko durante le riprese del film

Il film e i suoi protagonisti

Si tratta dell’opera prima della regista Ekaterina Khudenkikh con protagonisti Enrico Oetiker (Se Dio vuole, Classe Z, Alex & Co., Il paradiso delle signore), la Stefanenko (Distretto di polizia, Pechino Express, Ex – Amici come prima), e Francois Eric Gendron (La vita è un romanzo di Resnais del 1983; L’amico della mia amica di Rohmer del 1987). Prodotto dall’Elite Group International di Angelo Antonucci, con il contributo della Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission, il film riflette sulla vita e la morte, lasciando spazio alle domande del protagonista Paolo (Oetiker) lungo l’arco narrativo. Una pellicola che coniuga la bellezza delle Marche con una storia avvincente e ricca di spunti filosofici.

Trama del film "A se stesso"

Paolo, un regista afflitto dalla notizia della sua malattia terminale, ritorna nella città natale di Senigallia per girare uno spot pubblicitario sulla promozione turistica delle Marche. Insieme a Maria (Stefanenko), una donna intelligente che lavora al Comune, decidono di realizzare le riprese dello spot nei luoghi più significativi della regione: dalla biblioteca di Fermo alla fabbrica della carta artigianale di Fabriano, fino al castello di Paolo e Francesca a Gradara.

Produzione e dichiarazioni

“Il film è un omaggio all’autenticità marchigiana – dichiara il produttore Angelo Antonucci – La scelta di ambientare e girare il film nelle Marche non è casuale: ogni location è parte integrante della narrativa. La produzione si impegna a catturare la bellezza autentica di questa regione, contribuendo così a promuoverne il patrimonio culturale e turistico”.

Tra i protagonisti, c’è appunto la Stefanenko, la russa che ha scelto le Marche, dove ha deciso di fermarsi e costruire la sua famiglia. Attrice, presentatrice e anche scrittrice (è suo il romanzo “Ritorno nella città senza nome” pubblicato da Mondadori). Vive a Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo, dice spesso di amare il territorio, i suoi borghi. E lo promuove anche nei suoi scatti su Instagram e Facebook, dove racconta luoghi del cuore, piatti tipici, persone. Tesori naturali e umani.

Natasha Stefanenko durante le riprese del film

Riflessioni personali e legami familiari

“Voglio dire grazie – ha proseguito nel suo messaggio -. Alla regista (mia compaesana) e al produttore per avermi coinvolta in questo stupendo progetto! Al protagonista di questo film bravissimo per la sua dolcezza e generosità. A tutta la troupe di persone capaci, attenti e molto professionali! A Marche film commission che cerca di far conoscere sempre più la nostra regione: un territorio con le carte in regola per accogliere i progetti di cinema importanti come questo. È stato bello recitare in casa”. Ed è stata subito pioggia di like.

Il marito della Stefanenko, Luca Sabbioni, è marchigiano. Si sono sposati l’8 luglio 2013, dopo vent’anni di fidanzamento. Quindi il loro amore ormai più che trentennale, è nato e cresciuto in queste terre. Ancor prima delle nozze hanno dato alla luce Sasha, oggi una giovane donna che il grande pubblico ha avuto modo di conoscere: nel 2022 ha partecipato con la mamma a Pechino Express. In quell’edizione erano salite sul podio arrivando seconde.