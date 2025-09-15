Marche protagoniste oggi a Miss Italia 2025: il sogno di vincere la finale

Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 2025 – La bellezza delle Marche, del suo mare e del suo entroterra fa rima con la bellezza femminile. E’ un connubio magico, carico di suggestioni, che si ripete per il secondo anno consecutivo e che lunedì sera vivrà il suo ultimo e decisivo atto a Porto San Giorgio con l’elezione della nuova Miss Italia. Un’edizione, questa del 2025 la numero 86 del concorso di bellezza più longevo d’Italia, che ha visto le Marche al centro.

Carlotta Maggiorana vinse il titolo di Miss Italia nel 2018, fu la prima ragazza della provincia di Fermo a vincere e la prima ad aggiudicarsi regolarmente il titolo da sposata

Prima con l’arrivo il 2 settembre Numana (Ancona) al Centro Vacanze De Angelis di oltre 200 ragazze di tutta Italia che si contendevano solo venti posti perché altrettanti erano destinati alle vincitrici assolute dei titoli regionali. Venti più venti uguale quaranta e il drappello delle finaliste ha puntato verso la sede della finale che è quella di Porto San Giorgio, anche qui come lo scorso anno, anche se la location non sarà più il teatro dalla capienza ridotta ma il Pala Savelli, simbolo di una crescita dinamica e di un’importante opportunità di promozione territoriale.

Il binomio Marche e Miss Italia

Le Marche e Miss Italia un binomio destinato a durare a lungo per volontà sia della patron Patrizia Mirigliani che del sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini che lo ha sottolineato con chiarezza. "Porto San Giorgio c’è ancora. Con grande orgoglio ospitiamo la finale di Miss Italia nella nostra città. L’organizzazione e l’accoglienza di quest’anno confermano il valore dell’evento per la nostra comunità e il suo prestigio a livello nazionale. Un’ulteriore occasione di crescita e visibilità”. Amore ricambiato anche da Patrizia Mirigliani.

“Porto San Giorgio – dice - mi ha conquistata. È una città dove si respira un’attenzione particolare al territorio, nello spirito genuino e pragmatico della gente di questa terra”. Dunque, Porto San Giorgio capitale di bellezza e di bellezze. E gli occhi puntati di un’intera regione saranno sulle due portacolori che dovranno tenere alto il vessillo marchigiano.

Le finaliste marchigiane

Tra le quaranta finaliste ci sono Asia Campanelli e Alessia Pelliccioni. Asia Campanelli, 19 anni è Miss Marche. E’ di Monte Roberto (Ancona), alta 1,68, diplomata al liceo linguistico, è allenatrice di ginnastica ritmica e intende proseguire gli studi. Alessia Pelliccioni, 18 anni di Ascoli è approdata alla finalissima forte della fascia di Miss Rocchetta Bellezza Marche. E’ alta 1,73, iscritta al quinto anno di ragioneria, pratica pattinaggio artistico a livello agonistico e nei week-end fa la cameriera in un ristorante della sua città. Dice di essere una ragazza decisa, carismatica e competitiva, pronta a raggiungere i propri traguardi.

Carlotta Maggiorana e la vittoria nel 2018

Già essere in finale è un sogno ma Asia Campanelli e Alessia Pelliccioni come le quaranta finaliste non vogliono vegliarsi. Immaginando di poter seguire le orme di Carlotta Maggiorana, la ragazza marchigiana che vinse il titolo di Miss Italia nel 2018 a Milano incoronata da Diletta Leotta e Francesco Facchinetti. Carlotta fu la prima ragazza della provincia di Fermo a vincere Miss Italia e fu la prima ad aggiudicarsi regolarmente il titolo da sposata. Quando il regolamento lo vietava Mirca Viola, anno 1987, dovette abdicare e a vincere fu Michela Rocco di Torrepadula. Che sia l’anno di una nuova marchigiana come più bella del reame? Chi può dirlo. Resterà la bellezza di una terra e di un mare capaci di stregare e la grande accoglienza della gente che ha reso questa edizione 2025 di Miss Italia già vincente.