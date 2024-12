Primo Natale per tre dolcissime baby vip: ecco chi sono

Ancona, 28 dicembre 2024 – Primo Natale per tre baby vip. Ovvero Matilde, la figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che il prossimo 3 gennaio compirà un anno. Angelina Luce, la figlia di Luca Marini (fratello minore di Valentino Rossi) e Marta Vincenzi, che ha due mesi e mezzo. E Camilla, figlia di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, che il 7 gennaio farà 4 mesi. Tre principesse, tre primogenite, che sono ovviamente la gioia più grande di mamma e papà. Questo è stato il loro primo Natale. E non potevano mancare foto con l’albero, vestite di rosso, a festa, con fiocchi e tutine.

8 foto I dolci auguri dei genitori alle piccole principesse (foto Instagram)

Gli auguri della Divina alla sua piccola

“Buon primo Natale piccolina nostra”, ha scritto la Divina. Primo Natale in tre per il pesarese Matteo Giunta, ex nuotatore e allenatore di nuoto, e la Pellegrini con la piccola Matilde. Nello scatto mamma e bimba si guardano complici l’un l’altra. “Gli alberi di Natale cambiano con noi”, aveva scritto la campionessa su Instagram i giorni scorsi. Un albero speciale, da attaccare al muro, con tante luci, decori e ornamenti in panno lenci che si possono staccare per comporre l’opera a proprio piacere. Un gioco per i bambini. La Pellegrini quest’anno ha conquistato anche il secondo posto a “Ballando con le Stelle” insieme a Pasquale La Rocca (il quale ha preso il posto prima di Angelo Madonia e poi di Samuel Peron).

Matilde con mamma Federica Pellegrini e papà Matteo Giunta

Angelina Luce, elegante come una principessa

Luca Marini, il pilota della Honda classe 1997, Urbino, fratello minore di Valentino Rossi e la moglie Marta Vincenzi a Natale hanno condiviso su Instagram un dolce scatto della loro bambina. Angelina Luce è nata lo scorso 12 ottobre. Un vestitino rosso in velluto per lei, con la scritta dorata sulla vita e un grande fiocco dietro, immortalato nelle foto di mamma e papà. In un video sgambetta e muove i piedini sulle note di “Santa Claus is coming to town” cantata da Michael Bublé. Impeccabile l’outfit natalizio di mamma e figlia. La Vincenzi, imprenditrice che ha fondato il marchio di bellezza Maison96, si occupa di estetica e benessere e sui social si è fatta conoscere anche come influencer. Nelle foto della Vigilia, invece, vestitino color ciliegia e cappellino abbinato per Angelina Luce e mini dress nero per la mamma.

Luca Marini, Marta Vincenzi e Angelina Luce

La piccola Camilla in versione Olaf di Frozen

“Buon Natale a tutti voi da parte mia e della piccola Camilla in versione Olaf di Frozen”, ha scritto Andrea Zenga a Natale. La bimba è nata il 7 settembre. Zenga, nato a Milano ma cresciuto a Osimo, figlio della conduttrice Roberta Termali e dell’ex portiere e allenatore di calcio Walter Zenga, ha conosciuto l’attrice siciliana Rosalinda Cannavò durante la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. La coppia ha condiviso un video divertente, dove mamma e bimba sono vestite in tartan (il classico scozzese) e ballano tutti e tre sulle note di Jingle Bell Rock. Immancabile Chinu, il Carlino. La famiglia i giorni scorsi è partita con l’aereo, “il primo di tanti voli insieme alla nostra Pupitta”, hanno scritto i genitori.