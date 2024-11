Ristoranti stellati delle Marche nella guida Michelin 2025: tutti i premiati

Ancona, 5 novembre 2024 - La bibbia della gastronomia svela i suoi segreti, incoronando i ristoranti che hanno saputo conquistare il palato degli ispettori più esigenti. L'ambitissima Guida Michelin 2025 è stata presentata, come sempre, con una diretta streaming dal teatro comunale Pavarotti di Modena. Tra conferme, sorprese e qualche delusione, la Guida Michelin 2025 promette di far parlare di sé. Pronti a scoprire chi sono i re marchigiani della cucina italiana? Eccoli, l'attesa è finita.

Per le Marche nessuna nuova stella. La regione però aggiunge due premi speciali: ‘Pasion Dessert’ che va al Ristorante Riva con Antonio Lerro, di Numana e la Stella Vede al Tiglio di Montemonaco (Ascoli). Confermate le tre a Uliassi, e al suo omonimo ristorante di Senigallia, dove c’è anche il due stelle di Moreno Cedroni confermato con il suo Madonnina del Pescatore. E le stelle sono state riconfermate anche agli altri sei ristoranti per un totale di 11 stelle: Nostrano di Pesaro, Andreina di Loreto, l’Arcade e Retroscena di Porto San Giorgio, Il Tiglio di Montemonaco e Dalla Gioconda a Gabicce Monte.

I nuovi marchigiani premiati nell’edizione 2025

Pasion Dessert (dedicato ai Pastry chef più talentuosi)

Ristorante Riva di Numana (Ancona), dove la passione e la maestria dello chef Antonio Lerro e della sua brigata si uniscono per regalare momenti di autentico piacere enogastronomico. Premiati in questa categoria, altri 5 ristoranti oltre al Riva. Con questo riconoscimento, ha precisato Sergio Lovrinovich, direttore dell'edizione italiana della rossa, la Guida Michelin intende continuare a mettere in risalto le diverse dimensioni dell'esperienza gastronomica e a riconoscere ristoranti e professionisti che condividono attraverso i loro dolci creatività, audacia ed emozioni.

Antonio Lerro del Riva Restaurant di Numana guida la sua squadra con maestria e passione. Nella Guida Michelin 2025 ottiene il premio Passion Dessert

Stella Verde (dal 2020 premia la sostenibilità)

Il tiglio, Montemonaco (Ascoli Piceno), che ha già una stella Michelin

Una nuova stella a 33 ristoranti

Abruzzino Oltre a Lamezia Terme (Catanzaro) con uno chef under 35; Cetaria a Baronissi (Salerno), Volta del Fuenti by Michele de Blasio a Vietri sul mare (Salerno), O me o il mare a Gragnano (Napoli), Don Alfonso 1890 a Sant'Agata dei due Golfi (Napoli), Marotta a Squille (Caserta). Ancòra a Cesenatico con uno chef under 30, Alto a Fiorano Modenese, Ristorante del Lago a Bagno di Romagna con uno chef under 30, Al gatto verde a Modena Achilli al Parlamento (Roma), in Liguria il nuovo monostellato è Equilibrio a Dolcedo (Imperia) Grow Restaurant ad Albiate (Monza - Brianza), Il Circolino (Monza), Olmo a Cornaredo (Milano), Cucina Cereda a Ponte San Pietro (Bergamo), Moebius sperimentale (Milano), Acqua a Olgiate Olona (Varese), Sine by Pinto (Milano), Casa Leali a Puegnago sul Garda (Brescia), Tancredi a Sirmione (Brescia) Locanda Mammì ad Agnone (Isernia).

Il gruppo di superchef Antonino Cannavacciuolo segna una doppietta in Piemonte con due riconoscimenti monostellati e con due chef under 35: Cannavacciuolo Le Cattedrali by Laqua ad Asti e Cannavacciuolo by The Lake a Pettenasco (Novara). In Puglia Dissapore di Andrea Catalano a Carovigno (Brindisi) Vineria Modì, chef under 35, (Taormina). Serrae Villa Fiesole a Fiesole (Firenze), Contrada a Castelnuovo Berardenga (Siena), Saporium a Chiusdino (Siena), Locanda dè Banchieri a Fosdinovo (Massa Carrara). Grual a Pinzolo (Trento), Iris Ristorante (Verona) Palais Royal restaurant (Venezia)

Le regioni più premiate

La Lombardia guida la classifica per regioni con 9 riconoscimenti, seguita da Campania (5), Emilia - Romagna (4), Piemonte e Veneto 2. Nuovi ristoranti monostella in Calabria, Lazio, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Trentino.