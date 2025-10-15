Ancona, 15 ottobre 2025 - Tutti pazzi per le Marche, raffica di film e serie tv nella regione. Negli ultimi due anni ben 71 produzioni: Ancona resta la regina. Il capoluogo e il suo territorio tornano protagonisti sul grande schermo. L’ultimo capitolo di una lunga storia iniziata idealmente con ‘Ossessione’ di Luchino Visconti è ‘La regola dell’amico’, film che verrà girato a novembre da Giampaolo Morelli, anche fra gli interpreti insieme alla coprotagonista Ilaria Spada.
Cultura e spettacoliTutti pazzi per le Marche, raffica di film e serie tv