Le Marche a Sanremo 2025: artisti e scenografie

Sanremo 2025 si tinge dei colori e della creatività marchigiana. Dai riflettori della scena musicale ai retroscena tecnici, dalle arti visive all’accoglienza, le Marche sono protagoniste in ogni dettaglio. Tra gli oltre cinquecento corregionali impegnati nella cinque giorni di kermesse canora, spiccano soprattutto due figure: il pianista e compositore ascolano Dardust, che torna in gara come autore di Febbre (per la cantante Clara), e Riccardo Bocchini, lo scenografo pesarese che ha ridisegnato il palco restituendogli un’identità "più rock’n’roll e da concerto dal vivo".