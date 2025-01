Tamberi e Marini a Cortina, vacanze sulla neve vip: le foto

Cortina d’Ampezzo, località sciistica in provincia di Belluno (in Veneto) è la regina delle Dolomiti. Ed è stata scelta da due campioni marchigiani dello sport, Gianmarco “Gimbo” Tamberi e Luca Marini. Entrambi, con le rispettive mogli, Chiara Bontempi e Marta Vincenzi.

Cime innevate, sole, baite in legno, spa e piscina, outfit impeccabili e piatti tipici sono stati immortalati negli scatti delle vacanze natalizie.