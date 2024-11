Cosa hanno fatto i vip delle Marche per Halloween: le foto

Ancona, 1 novembre 2024 – Anche i vip marchigiani hanno sfoggiato i propri travestimenti per la notte più spaventosa dell’anno. C’è chi ha condiviso sui social gli scatti in costume, alcuni divertenti altri più sexy. E c’è chi, come il “Dottore” Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello, che ieri è entrata nell’ottavo mese di gravidanza, ha pubblicato le immagini della primogenita Giulietta mentre gioca con le zucche.

Elisa Di Francisca, campionessa olimpica di Jesi, i giorni scorsi ha postato una foto dei preparativi di Halloween in famiglia. Ieri invece ha fatto una storia su Instagram con mantello e cappuccio nero, maschera e vestito rosso. In versione sexy. La schermitrice è nel cast de ‘La Talpa 2024’. In tv ha già partecipato alla nona edizione di ‘Ballando con le Stelle’, nel 2013, arrivando prima insieme al ballerino Raimondo Todaro.

Lo schermidore anconetano Tommaso Marini (classe 2000), campione mondiale di fioretto individuale nel 2023, campione europeo nel 2024, vincitore della coppa del mondo di specialità nel 2022, ha festeggiato Halloween con gli amici. Marini sta partecipando all’attuale edizione della trasmissione di Rai 1 ‘Ballando con le stelle’ insieme con la maestra Sophia Berto. I neo genitori Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sono diventati i Ghostbusters coinvolgendo anche Chinu, il loro Carlino, travestito da polipetto. Andrea Zenga, classe 1993, nato a Milano ma cresciuto a Osimo (in provincia di Ancona), è figlio della conduttrice Roberta Termali e dell’ex portiere e allenatore di calcio Walter Zenga. La modella e attrice ascolana Cecilia Capriotti ha festeggiato con alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, tra cui la showgirl Simona Taglia (che aveva partecipato al programma lo scorso anno) e Michael Castorino, il secondo eliminato dell’edizione di quest’anno.

Infine c’è chi ha festeggiato Halloween in famiglia. Simpatico lo scatto del campione di nuoto pesarese Filippo Magnini con mano della Famiglia Addams. Ha trascorso il pomeriggio di Halloween con la moglie Giorgia Palmas e la figlia Mia. La coppia ha accompagnato la bimba in giro per il tradizionale “dolcetto o scherzetto”.

E, come detto, il campione di Tavullia Valentino Rossi e la compagna Francesca Sofia Novello su Instagram hanno condiviso alcuni scatti della piccola Giulietta di 2 anni e mezzo (nata a marzo 2022) che prepara la zucca con i colori a dita. In una foto è vestita da “ragnetto” con il cerchietto e la mantellina a tema. La mamma è in attesa della seconda new entry di casa, che dovrebbe nascere all’inizio del nuovo anno.