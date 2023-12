Parlamentari Marche, ecco quanto guadagnano: pubblicati i redditi

Ancona, 15 dicembre 2023 - Il 2023 sta per concludersi e arrivano le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari. La documentazione patrimoniale, in ottemperanza alla legge sulla trasparenza relativamente a chi ricopre incarichi pubblici, è pubblicata sul sito della Camera e del Senato ed è quindi consultabile da chiunque. Le Marche sono rappresentate da dieci deputati e cinque senatori.

Una veduta della Camera dei deputati

Per ora, visto che mancano delle dichiarazioni, è il pugliese Alberto Losacco (Pd-Idp), il più ’ricco’ tra gli eletti nelle Marche in Parlamento e lo era anche lo scorso anno. Il suo reddito complessivo dichiarato nel 2023 è pari a 298.451,00 (265.002 nel 2022). Lo scorso anno era seguito dal pentastellato Roberto Cataldi di Ascoli che aveva dichiarato 216.533 euro, ma la documentazione del 2023 non è stata ancora pubblicata. Ecco quanto hanno dichiarato gli altri senatori nel 2023 (documentazione riferita all'anno fiscale 2022): l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli (FdI) ha un reddito complessivo di 70.956 (l'anno precedente 60.926); il vicentino Antonio De Poli Cd'I-NM (Udc-Ci-NcI-IaC)-Maie ha un reddito complessivo di 133.280 (135.041 nel 2022); Elena Leonardi di Porto Recanati (FdI) ha un reddito complessivo di 69.229 (59.361 nel 2022). Passiamo ai "paperoni" della Camera. Mancano all'appello le dichiarazioni di Lucia Albano (FdI) di San Benedetto, dell'anconatano Antonio Baldelli (FdI), del fanese Mirco Carloni (Lega); di Agusto Curti (Pd- Idp) di Force e dell'ascolana Giorgia Latini (Lega).

E' in testa l'ascolano Giorgio Fede (M5s)con un reddito complessivo è di 118.843 (112.039 nel 2022). Ha invece dichiarato un reddito complessivo di 101.388 Francesco Battistoni (Fi-Ppe), nel 2022 era pari a 101.690; l'anconetano Stefano Maria Benvenuti Gostoli (Fratelli d'Italia) ha dichiarato un reddito complessivo di 61.971 (56.505 nel 2022); è di 42.772 il reddito complessivo dichiarato dalla maceratese Irene Manzi (Pd) nel 2022 era pari a 30.296; per Augusto Marchetti di Umbertide (Lega) è di 104.267 (nel 2022 era di 105.715).