Aeroporto di Falconara: quando partono i collegamenti delle Marche con Fiumicino e Linate

Ancona, 10 settembre 2025 – Inizieranno lunedì 3 novembre i voli di collegamento tra l’aeroporto di Acona-Falconara e Roma Fiumicino e Milano Linate.

Secondo la procedura di gara regionale biennale conclusa da Enac, i voli in regime di continuità territoriale sono stati assegnati alla Dat (Danish Air Transport A/S) una compagnia danese che già si occupa della continuità territoriale delle isole minori siciliane di Pantelleria e Lampedusa. I voli saranno operati dall’aeroporto Sanzio con doppia frequenza giornaliera tranne sabato e domenica per Roma e sabato, domenica e martedì pomeriggio per Milano.

La Dat userà un Atr42-500, un turboelica da 48 posti, e permetteranno andata e ritorno in giornata. "Lavoreremo con le istituzioni per rafforzare l’accessibilità della regione e sostenere il turismo", dice Luigi Vallero, general manager Italy di Dat.

La compagnia punta ad accordi di interlinea con altri vettori internazionali per offrire coincidenze comode, inclusa una possibile partnership con Ita Airways. L'amministratore delegato dell'aeroporto Hamish De Run sottolinea come i collegamenti "consentiranno di raggiungere in poco tempo le principali città italiane, incentivando turismo ed economia".

Per io collegamento con Napoli ha invece vinto la gara regionale Volotea, compagnia low cost spagnola, che non ha ancora comunicato l’inizio e la frequenza del servizio.

L’istituzione dei collegamenti di continuità era stata sollecitata dalle istituzioni regionali e si inserisce nel quadro di una strategia che punta a rafforzare l’accessibilità del territorio.

Sul tavolo del governo c’è anche la questione della ferrovia Adriatica: Palazzo Chigi ha recentemente nominato un commissario straordinario per l’alta velocità lungo la dorsale Adriatica: si tratta di Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi.