Aeroporto delle Marche tra i top 10 in Italia, Acquaroli esulta: "Cresce del 16%"

Ancona, 5 febbraio 2025 – Oltre 600mila passeggeri transitati e un robusto incremento nella crescita dei viaggiatori nel 2024, pari al +16 per cento sul 2023. Numeri che, di fatto, hanno proiettato l'Ancona International Airport nella top ten nazionale degli scali d'Italia e hanno permesso al governatore delle Marche Francesco Acquaroli di esultare con un post sui social: “Un risultato straordinario per il nostro aeroporto – l'esordio –. Lo scalo marchigiano nel 2024 è cresciuto del 16 per cento rispetto al 2023, molto più della media nazionale, risultando l'ottavo per crescita passeggeri sui 42 aeroporti italiani e nettamente il migliore tra gli scali concorrenti del centro Italia”.

Per il presidente Acquaroli, l'aeroporto “si conferma un'infrastruttura strategica per lo sviluppo economico e turistico della nostra regione”. Quel suo commento è arrivato a margine dei dati diffusi da Assoaeroporti, che hanno evidenziato una crescita dello scalo marchigiano ben al di sopra della media nazionale dell'11 per cento e, da come si è letto nella nota diramata dalla Regione Marche, addirittura “superiore a quella di scali concorrenti del centro Italia come Rimini, Forlì, Pescara, Pisa e Perugia”.

E allora Acquaroli ha ribadito: “Un risultato straordinario che sottolinea l'importanza di investire nel potenziamento dei collegamenti aerei per rendere le Marche sempre più accessibili e attrattive. Un'infrastruttura moderna ed efficiente è essenziale per il rafforzamento del nostro sistema economico e per favorire la competitività delle imprese locali. Stiamo lavorando affinché l'aeroporto delle Marche diventi sempre più un volano di sviluppo, grazie a nuove rotte, ai voli di continuità e ai servizi migliorati”. Quei voli di continuità per Roma, Milano e Napoli che sono stati prorogati dall'Enac fino a ottobre, in attesa del bando definitivo. Ma nel frattempo Regione e management di Ancona International Airport, guidato dall'amministratore delegato Alexander D'Orsogna, continuano a pianificare altri collegamenti, compresi quelli europei.

La chiosa di Acquaroli: “Fin dall'inizio del nostro mandato abbiamo lavorato per potenziare questa infrastruttura strategica e questi risultati sono la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta, continueremo a lavorare al fianco degli operatori del territorio e alle associazioni di categoria al fine di rafforzare ulteriormente la competitività e la capacità di accoglienza della nostra regione”.