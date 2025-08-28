Maledetti Beach Boys
EconomiaAeroporto Falconara, le nuove rotte delle Marche: ecco dove
28 ago 2025
LORENZO PASTUGLIA
Economia
Aeroporto Falconara, le nuove rotte delle Marche: ecco dove

Dal 1 novembre Dat A/S opererà i collegamenti con Roma e Milano, mentre Volotea avrà in gestione la tratta con Napoli. Non c'è SkyAlps, che attualmente opera la continuità territoriale e aveva partecipato al bando di aggiudicazione.

L’aeroporto di Ancona-Falconara

Ancona, 28 agosto 2025 - Dal primo novembre prossimo, l’aeroporto di Falconara avrà collegamenti diretti e garantiti con Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli Capodichino. L’Enac ha infatti concluso la procedura di gara biennale per i voli in regime di continuità territoriale, assegnando le rotte ad alcune compagnie europee: Dat A/S opererà i collegamenti con Roma e Milano, mentre Volotea avrà in gestione la tratta con Napoli. Non ci sarà SkyAlps, che attualmente opera la continuità territoriale e aveva partecipato al bando. La decisione arriva dopo mesi di attesa e rappresenta una svolta importante per la mobilità delle Marche, spesso penalizzata dall’assenza di connessioni veloci con i principali hub nazionali.

L’operazione era stata sollecitata più volte dalle istituzioni regionali e si inserisce nel quadro di una strategia che punta a rafforzare l’accessibilità del territorio, sia per i residenti sia per i flussi turistici. Solo pochi giorni fa, a Palazzo Chigi, era stato nominato il commissario straordinario per l’alta velocità lungo la dorsale Adriatica, Aldo Isi, amministratore delegato di Rfi. Due decisioni che, insieme, testimoniano l’attenzione del governo verso la regione. Da un lato la prospettiva di un treno ogni otto minuti da Bologna a Lecce, dall’altro la possibilità per chi parte dalle Marche di raggiungere in tempi rapidi i nodi aerei di Roma, Milano e Napoli.

Un risultato che non ha mancato di suscitare reazioni politiche. Dalla segreteria regionale della Lega è arrivato un comunicato in cui si esprime “grande soddisfazione per l’aggiudicazione delle rotte in regime di continuità territoriale da e per l’aeroporto di Ancona, un risultato atteso da tempo che garantirà collegamenti stabili con Roma, Milano e Napoli a partire dal primo novembre”.

E ancora: “Grazie al lavoro svolto da Enac e all’impegno costante del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, le Marche vedono finalmente riconosciuto un diritto fondamentale alla mobilità, indispensabile per cittadini, lavoratori e imprese — si legge — Le tratte garantiranno un servizio regolare nel pieno rispetto degli orari stabiliti dal decreto impositivo. Un passo avanti determinante, soprattutto se si considera che, fino a oggi, questi collegamenti semplicemente non esistevano. La Lega dimostra ancora una volta di non limitarsi alle promesse, ma di portare risultati concreti sui territori. Dove c’è la Lega, arrivano i fatti”.

© Riproduzione riservata