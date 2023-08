Al mare ma anche in collina: Marche, vola la seconda casa

di Vittorio Bellagamba

La seconda casa è vista come una valida forma di investimento, non solo come abitazione da usare nel periodo estivo o invernale. Il 7,2% delle compravendite, nel 2022, è stato realizzato da chi acquista casa vacanza, in aumento rispetto ad un anno fa quando si attestava al 6,9%. I prezzi delle case nelle località turistiche di mare sono in aumento del +2,1%. Le indicazioni che emergono dalle analisi condotte dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa trovano conferma anche nella realtà marchigiana.

Le località turistiche delle Marche, infatti, hanno registrato un aumento dei prezzi delle case dell’1,9 % nella seconda parte del 2022. San Benedetto, che è la principale località turistica della regione, e per la precisione nella frazione di Porto d’Ascoli, ha messo a segno una crescita dei valori del 3,7%. La motivazione si deve ricercare in un aumento della domanda e in una minore offerta presente sul territorio. I proprietari tendono a non alienare facilmente l’immobile perché lo considerano una buona forma di investimento. La domanda si orienta sempre su trilocali di 50-60 mq, possibilmente con spazi esterni e vista mare.

Gli immobili più ambiti sono quelli compresi tra il mare di Porto d’Ascoli e la ferrovia. Le posizioni fronte mare arrivano a 5.000 euro al metro quadro (per gli immobili di nuova costruzione) e 3.500 al metro quadro (per l’usato). Vanno avanti i lavori per il rifacimento dell’ultimo tratto del nuovo lungomare che si estende da Porto d’Ascoli a San Benedetto del Tronto. Gli acquirenti arrivano dalle stesse Marche o dalle regioni limitrofe, ma non mancano stranieri (da Germania e Belgio) che conoscono bene la zona e che acquistano qui la casa per le vacanze.

Negli ultimi tempi anche Pesaro ha messo in evidenza un buon andamento grazie proprio al crescente interesse che la casa vacanza nelle Marche sta suscitando da alcuni anni a questa parte tra acquirenti italiani e stranieri. Infatti, sono numerosi coloro che acquistano anche sulle colline pesaresi, in particolare nelle zone di Candelara e Novilara, comunque a poca distanza dal mare. Si cercano case di campagna, rustici da risistemare da 200-300 mila euro, soluzioni di pregio di ampia metratura dal valore di 500-600 mila euro.

A Pesaro la presenza del mare determina una buona domanda di casa vacanza che, in questo caso, si concentra soprattutto nella fascia mare tra viale della Vittoria e viale Trieste, dove il prezzo di un usato medio si aggira tra 3.000 e 3.500 euro al metro quadro con punte di 4.000-4.500 al metro per gli immobili di piccolo taglio fronte mare, ristrutturati o di recente costruzione. Gli investitori e gli stranieri si orientano sul centro storico dove si acquista tra 2.000 e 2.500 euro al metro quadro.

Pesaro piace anche per i numerosi eventi culturali che la rendono una città animata durante tutto l’anno. Un plus della cittadina è la pista ciclabile (bicipolitana) che collega Pesaro a Fano e i cui lavori di completamento sono ancora in corso. La presenza della bicipolitana resta comunque un elemento di attrattività per gli acquirenti che arrivano da fuori città e che comprano sia come casa vacanza sia per mettere a reddito con finalità ricettiva (la pista ciclabile è apprezzata dai turisti).