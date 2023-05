Ancona Durazzo nuove rotte, Adria Ferries potenzia i collegamenti

Ancona, 9 maggio 2023 - Negli ultimi anni l'Albania ha visto quintuplicare il numero di turisti, attratti dalla bellezza della sua costa, da prezzi concorrenziali, e dalle sue vestigia storiche, attestate da ben quattro siti Unesco. Partendo da questo presupposto, la compagnia di navigazione Adria Ferries di Ancona, ha deciso di potenziare i suoi storici collegamenti con questo paese presentando ieri sera a 120 agenti di viaggio ospitati a bordo della AF Claudia ancorata nel porto del capoluogo marchigiano, una serie di pacchetti vacanze elaborati dal tour operator Il Mondo in Mano.

"Fino a poco tempo fa - ha spiegato Daniele Gaspari, responsabile di Il Mondo in Mano - la rotta Ancona-Durazzo era per lo più etnica, vale a dire dedicata a quei lavoratori albanesi che dall'Italia tornavano a casa per le vacanze. Dopo il boom turistico dell'Albania, si è deciso invece di offrire ai passeggeri viaggi più veloci e confortevoli con due navi”.

“La prima - ha spiegato Juri Iannuccilli, responsabile commerciale di Frittelli Maritime, gruppo di cui Adria Ferries fa parte - è la AF Claudia che effettua collegamenti tutto l'anno con partenza da Ancona per Durazzo alle ore 17 ed arrivo alle ore 9. È composta da 75 cabine quadruple con servizi, più una cabina vip, per un totale di 304 posti letto, cui vanno ad aggiungersi due sale poltrone (207 posti), un bar, un ristorante self service ed uno alla carta, per una capienza totale di 992 persone. Dispone inoltre di un garage di 2.040 metri lineari e raggiunge una velocità di 24 nodi.

L'altra, la AF Marina che potenzierà le rotte estive, dispone invece di 119 cabine per 519 posti letto, cui si aggiungono 125 posti-poltrone, due bar, due ristoranti self service e uno spazio riservato al trasporto animali, per una capienza totale di 639 persone. Ha un garage di 1.700 metri lineari e una velocità di 19 nodi. Partirà da Ancona alle 17 e arriverà a Durazzo il giorno dopo alle 12. Le due navi insieme assicureranno nel periodo estivo 6/7 collegamenti settimanali.

"La nostra politica - ha annunciato Alberto Rossi fondatore e amministratore di Frittelli Maritime e Adria Ferries - è quella di offrire ai passeggeri il miglior servizio possibile accompagnandoli dall'acquisto del biglietto a tutta la durata del viaggio. Lo facciamo dal 2004, data d'inizio della rotta Ancona Durazzo e Bari-Durazzo, facendo quello che gli imprenditori devono fare, cioè investendo. Per questo è in arrivo ad ottobre una nuova nave grande e confortevole che andrà ad arricchire la nostra flotta, e sta prendendo forma il progetto Eagle".

Presentato nel febbraio scorso, il progetto prevede di realizzare nell'area ormai dismessa dei silos della multinazionale americana Bunge (banchine 19-20-21) del porto di Ancona una struttura di servizi di 20mila mq con magazzini per le merci, edifici con aree relax e palestra per i dipendenti, assieme a spazi per eventi aperti alla città, che coniughino le esigenze commerciali a quelle ambientali grazie all'installazione di pannelli fotovoltaici in grado di produrre energia elettrica per 2mw, contribuendo alla riduzione dei gas serra.