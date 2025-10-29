Emergenza casa

Matteo Naccari
Emergenza casa
Marche
EconomiaMarche, ecco dove l’assicurazione auto costa meno
29 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Economia
Marche, ecco dove l’assicurazione auto costa meno

Nel 2025 il premio medio per assicurare un mezzo sale a 606 euro, con un rincaro dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Macerata è la provincia più cara (633,53 euro). Nonostante gli aumenti, la regione resta tra le più virtuose per stabilità e competitività delle tariffe

Aumenti per gli automobilisti alle prese con l’assicurazione dell’auto (foto d’archivio)

Ancona, 29 ottobre 2025 - Aumentano i premi assicurativi anche nelle Marche, ma la regione si conferma tra le più convenienti d’Italia per il costo dell’RC auto. Secondo i dati dell’Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad agosto scorso il premio medio per assicurare un’automobile è stato di 606,70 euro, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Una cifra comunque inferiore di quasi 40 euro rispetto alla media nazionale, che si attesta a 645,58 euro.

“Dopo un primo semestre di relativa stabilità, si osserva un nuovo incremento dei prezzi in molte regioni italiane, anche se in modo non uniforme — spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it. — Le Marche, grazie alla buona sinistrosità e a un mercato competitivo, continuano a mantenere tariffe più contenute rispetto ad altre aree del Paese”.

Continua a leggere questo articolo

