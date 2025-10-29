Marche, ecco dove l’assicurazione auto costa meno

Ancona, 29 ottobre 2025 - Aumentano i premi assicurativi anche nelle Marche, ma la regione si conferma tra le più convenienti d’Italia per il costo dell’RC auto. Secondo i dati dell’Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it, ad agosto scorso il premio medio per assicurare un’automobile è stato di 606,70 euro, in crescita dell’1,6% rispetto all’anno precedente. Una cifra comunque inferiore di quasi 40 euro rispetto alla media nazionale, che si attesta a 645,58 euro.



“Dopo un primo semestre di relativa stabilità, si osserva un nuovo incremento dei prezzi in molte regioni italiane, anche se in modo non uniforme — spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Assicurazioni di Facile.it. — Le Marche, grazie alla buona sinistrosità e a un mercato competitivo, continuano a mantenere tariffe più contenute rispetto ad altre aree del Paese”.