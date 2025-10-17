Sos case popolari
Cantiere delle Marche, la maggioranza alla famiglia Loro Piana. Cecchini e Buonpensiere restano al timone
17 ott 2025
LORENZO PASTUGLIA
Economia
L’ingresso attraverso la holding CLP2, che fa capo a Giovanni Cagnoli e alla famiglia Loro Piana attraverso Carisma. La società è specializzata nella produzione di yacht explorer, imbarcazioni pensate per lunghe navigazioni in totale autonomia e comfort

Ancona, 17 ottobre 2025 – Cambio al vertice per Cantiere delle Marche, realtà anconetana tra i principali costruttori mondiali di yacht explorer di lusso. La holding CLP2, che fa capo a Giovanni Cagnoli e alla famiglia Loro Piana attraverso Carisma, ha infatti acquisito la maggioranza del capitale sociale del cantiere. L’operazione segna “una nuova fase per l’azienda marchigiana, fondata nel 2010 da Ennio Cecchini e Vasco Buonpensiere, che continueranno a mantenere una quota e la guida operativa della società". 

Il passaggio di controllo arriva dopo anni di crescita costante e conferma il peso raggiunto da CdM nel panorama internazionale della nautica di alta gamma. Negli ultimi anni il marchio si è distinto per la produzione di yacht explorer, imbarcazioni pensate per lunghe navigazioni in totale autonomia e comfort, conquistando una nicchia di mercato legata all’eccellenza costruttiva e all’artigianalità italiana. Con l’ingresso di CLP2, l’azienda punta ora a consolidare il proprio sviluppo industriale e commerciale, mantenendo la stessa identità che ne ha decretato il successo: qualità, affidabilità e spirito innovativo.

Nel nuovo assetto, Cecchini resta presidente e Buonpensiere amministratore delegato. “Questo passaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita e nel posizionamento di Cantiere delle Marche — ha dichiarato Buonpensiere — L’ingresso di CLP2 ci permette di affrontare nuove sfide mantenendo intatti i nostri valori e la nostra indipendenza operativa”. Sulla stessa linea Cecchini, che sottolinea la comunanza di visione con i nuovi soci: “Con Carisma e con la famiglia Loro Piana condividiamo la stessa idea di eccellenza, discrezione e autenticità, principi che guidano da sempre il nostro modo di fare impresa”.

Per Carisma — la società di investimento guidata da Giovanni Cagnoli, già attiva in diversi settori del made in Italy di alta gamma — si tratta di un ingresso motivato dalla volontà di sostenere una realtà riconosciuta per la solidità del team e la reputazione internazionale. “Insieme alla famiglia Loro Piana abbiamo trovato in CdM un esempio di passione e competenza — ha commentato Cagnoli — Il nostro obiettivo è accompagnare l’azienda in una crescita internazionale, nel pieno rispetto del suo DNA e delle persone che ne fanno parte”.

L’operazione rafforza così la struttura proprietaria e la governance di CdM, mantenendo una maggioranza a capitale italiano e una direzione saldamente radicata nel territorio marchigiano. Per gli aspetti legali, i soci venditori sono stati assistiti dallo studio Poggi & Associati.

© Riproduzione riservata

Made in Italy