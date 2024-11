Chi sciopera nelle Marche venerdì 29 novembre: ecco gli orari e i servizi garantiti

Ancona, 28 novembre 2024 – Domani si svolgerà lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil. Escluse le ferrovie. La manifestazione regionale nelle Marche si svolgerà a Fabriano (Ancona) con un corteo. Il concentramento è previsto per le 9,30 al Palaguerrieri, in via Beniamino Gigli, 13G. Da lì, partirà un corteo che transiterà per via Dante, viale Zonghi e viale della Vittoria. Sono in programma vari interventi, tutti in piazza del Comune. L’introduzione è affidata a Claudia Mazzucchelli, segretaria generale Uil Marche, le conclusioni a Pino Gesmundo, segretario nazionale Cgil.

Perché si sciopera

Le ragioni dello sciopero sono legate alle scelte del Governo: per cambiare la manovra di bilancio, aumentare salari e pensioni, finanziare sanità, istruzione e servizi pubblici, e investire nelle politiche industriali.

Gli orari dello sciopero

Le ore di sciopero sarebbero state inizialmente otto, poi ridotte a quattro dopo che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, ha firmato la precettazione. “Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a quattro ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì”, ha detto il vicepremier. L’ordinanza del ministro dei trasporti ha quindi:

limitato l'adesione allo sciopero del trasporto aereo alle quattro ore dalle 9 alle 13 (pur sapendo, anche se non precisato nell'ordinanza, che la fascia di garanzia specifica del settore finisce alle 10, quindi l’adesione sarebbe di sole tre ore);

alle quattro ore (pur sapendo, anche se non precisato nell'ordinanza, che la fascia di garanzia specifica del settore finisce alle 10, quindi l’adesione sarebbe di sole tre ore); il Trasporto pubblico locale potrà aderire solo dalle 9 alle 13. Quindi il trasporto pubblico locale e quello extraurbano su gomma (autobus) sarà fermo dalle 9 alle 13, stessa cosa per le biglietterie;

potrà aderire solo dalle 9 alle 13. Quindi il (autobus) sarà fermo dalle 9 alle 13, stessa cosa per le biglietterie; il trasporto marittimo idem dalle 9 alle 13.

Servizi garantiti

Il trasporto disabili verrà garantito al 100 per cento, in tutti i settori, con l’intera prestazione ordinaria. Servizio scuolabus con affidamento pubblico: verrà garantito il servizio per l’andata dal domicilio all’istituto scolastico degli studenti. Anche al ritorno ma dalle 13 in poi. Il trasporto ferroviario non partecipa allo sciopero, quindi sul fronte treni resta tutto come sempre.