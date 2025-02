Decreto salva casa nelle Marche, come sanare le irregolarità edilizie: forum regionale

Ancona, 5 febbraio 2025 – Arriva ad Ancona il prossimo 7 febbraio il primo Forum Regionale sulla legge che permette di sanare irregolarità edilizie e costruttive. L’iniziativa è promossa ed organizzata dall’Ordine degli ingegneri dorici con la collaborazione de Il Sole24 Ore. Il decreto legge 69/2024 noto come “Salva Casa” approvato il 28 maggio 2024 è stato convertito con modificazioni nella legge n. 105/2024 pubblicata sulla G.U. n. 175 del 27 luglio 2024, entrata in vigore il 28 luglio 2024.

Stefano Capannelli, presidente Ordine Provinciale degli Ingegneri di Ancona

Modifiche permanenti al testo unico dell’edilizia

La legge non ha carattere temporaneo e limitato nel tempo, ma apporta modifiche permanenti ad alcuni importanti articoli del Testo Unico dell’Edilizia. La nuova sanatoria mira complessivamente a curare piccole irregolarità edilizie e costruttive. È introdotta una semplificazione per gli abusi edilizi di minor gravità, come le parziali difformità e variazioni essenziali al permesso di costruire e Scia.

Nuove regole di abitabilità e sanatoria

Cambiano le regole di abitabilità, si riduce l’altezza minima delle superfici minime per una e due persone. Numerose sono le variazioni e i mutamenti che, complice anche le necessità di ridefinire il patrimonio edilizio nazionale, interessano moltissimi cittadini.

Questioni operative aperte e focus marchigiano

Esistono difficoltà operative lasciate aperte dalla norma? Quali verifiche occorrono per l’effettiva regolarità urbanistica ed edilizia? Come si calcolano le eventuali sanzioni? Sono quesiti che animeranno il primo focus marchigiano di approfondimento a beneficio di tutti i cittadini.

Evento informativo alla mole Vanvitelliana

Si tratta di un evento di informazione tecnica unico nel suo genere che risponderà a tutti i dubbi degli abitanti della nostra Regione. L’iniziativa organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona con la collaborazione del Sole 24 Ore, si terrà venerdì 7 febbraio, dalle ore 15, alla Mole Vanvitelliana. Interverranno, tra gli altri:

Stefano Capannelli (Presidente Ordine Provinciale degli Ingegneri di Ancona)

(Presidente Ordine Provinciale degli Ingegneri di Ancona) Massimo Conti (Presidente Federazione Ordini Ingegneri delle Marche)

(Presidente Federazione Ordini Ingegneri delle Marche) Elio Masciovecchio (Vicepresidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

(Vicepresidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Alberto Romagnoli (Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

(Consiglio Nazionale degli Ingegneri) Irene Sassetti (Consigliera CNI)

(Consigliera CNI) Andrea Vissani (Ingegnere)

Folto il parterre degli ospiti istituzionali tra cui spiccano i nomi di Francesco Acquaroli (Presidente Regione Marche) e Daniele Silvetti (Sindaco di Ancona e Vicepresidente Vicario ANCI Nazionale) e Marco Fioravanti (Sindaco di Ascoli e Presidente ANCI Marche). A moderare l’evento sarà Giuseppe Latour che si occupa di casa ed edilizia per Il Sole 24 Ore e Radio 24.