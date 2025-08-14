Una giornata in spiaggia nelle Marche a 15 euro

Ancona, 14 agosto 2025 - Il caro-vita è in aumento, ma il mare lo si può godere anche spendendo poco, pochissimo. Lo si può fare in una estate da luci e ombre, dove, secondo governo e associazioni varie, il carovita alleggerisce le tasche degli italiani e condiziona le scelte.

Appena due giorni fa, infatti, l' Istat ha certificato un aumento dell'acquisto all'1,7% (con il costo del carrello della spesa salito del 3,2%) e ricadute anche sui costi relativi alle vacanze, dagli aerei (+7,4%) ai treni (+0,2%). E che arrivano molti più stranieri degli italiani secondo Federalberghi: (67,7 milioni, +2,3%), mentre gli italiani, con 53,2 milioni di presenze, hanno registrato una rilasciata rispetto all'anno scorso (- 0,8%). Molti puntano su abitudini nuove, come le vacanze spalmate su più momenti dell'anno e addio alle ferie solo d'agosto, mese che quest'anno soffre di più.

La località di Cupra Marittima in estate, dove una giornata di mare è ancora economica

Con 15 euro , per risparmiare al massimo, ci si può godere una giornata al mare, senza il bisogno di cifre folli . Specie per chi è del territorio, e vuole un po' di relax tra una giornata e l'altra di lavoro. Lo abbiamo fatto negli ultimi giorni, ci siamo armati di zaino in spalla, con alcuni panini prosciutto e mozzarella, e abbiamo scelto una spiaggia libera a caso, per goderci un po' di relax. Quella in particolare di Cupra Marittima , nel tratto sud, puntando verso Grottammare.

E, possiamo assicurare, che non manca nulla per potersi rilassare. Ma ogni spiaggia libera è buona per trascorrere una giornata low cost . Basta una sedia a sdraio, un asciugamano, un cappello, la crema solare, cibo e acqua, per apprezzare la natura e ricaricarsi in una tenuta movimentata e veloce.

Con 15 euro , infatti, si può comprare una confezione di pancarré o di pagnottelle , 100 grammi di prosciutto crudo a fette e una mozzarella , per prepararsi così un pranzo al sacco e godersi la giornata. E se proprio si avesse ancora fama, si potrebbe puntare su una merenda su uno degli chalet vicini: dal bar agli antipasti. Il resto della giornata è tutta gratis : bagni, passeggiate sulla battigia, lettura all'ombra e chiacchiere con i vicini di asciugamano, in un'atmosfera che ricorda le estati “di una volta”, quando le famiglie si ritrovavano con poco ma tornavano a casa piene di ricordi.