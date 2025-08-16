Dagli hotel ai B&B, di quanto sono aumentati i prezzi nelle Marche

Ancona, 16 agosto 2025 – Dal 2021 al 2025 nelle Marche c’è stato un rincaro dei servizi di alloggio, cioè alberghi, motel, pensioni, B&B, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù, del 13,8%, il più basso d’Italia, molto al di sotto della media nazionale pari al 38,6%. In questo dato positivo, Macerata risulta la città con l’aumento più elevato, +15,6%, mentre Ancona si ferma al 12,7% e Ascoli all’11,9%. Nell’ultimo anno, tra luglio 2024 e luglio 2025, i prezzi sono rimasti stabili, con un lieve incremento per Macerata (+0,1%) e, addirittura un decremento per Ancona (-1,2%) e Ascoli (-0,6%).

Questo il quadro che emerge dall’elaborazione dei dati Istat fatta dalla Unione nazionale consumatori, che ha condotto uno studio per stilare la classifica delle città che hanno avuto i maggiori rincari relativi al mese di luglio, confrontandoli non solo rispetto alla scorsa estate, ma anche ai tempi pre-crisi, cioè all’estate 2021, prima della guerra in Ucraina e del decollo dei prezzi, dalla luce al gas.

La classifica nazionale

Tra le 78 città comprese nell’indagine, a registrare i rialzi tendenziali più alti d’Italia rispetto al 2024 è Lucca, con un balzo del 20,2%, seguita da Caserta, con un +13,7% e Rimini con un +10,9%. Dati molto positivi e insoliti per alcune città che in passato erano in testa alle top ten degli aumenti, come Firenze, con +0,3% e, addirittura in deflazione, Venezia con un -1,3%, Roma con un -3% e Milano con un -7,9%, dopo le vincenti, come città risparmiose, Siena con un -12,6%, Mantova con un -10,4% e Pisa con un -9,4%. Rispetto al 2021, invece, in testa alla classifica per i rincari troviamo Venezia con un balzo del 64,7%, seguita da Milano con +60%, Firenze con +58,8%, Grosseto con un +57,5%, Lucca con un +56,5%), Trieste con un +55,5%.

Come leggere questi dati?

"Non sappiamo – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – se quest’anno gli albergatori delle città più visitate d’Italia, da Venezia a Firenze, sono stati virtuosi, se i rincari contenuti dipendono da un calo di turisti rispetto alla scorsa estate o se, avendo già portato al massimo i prezzi negli ultimi anni, non potevano permettersi di incrementarli ulteriormente, pena la perdita di clienti. In ogni caso emerge che dal 2021 ad oggi i servizi alberghieri hanno subito rialzi ben superiori all’inflazione. Insomma, agli aumenti degli stabilimenti balneari, saliti a luglio del 7,3% su giugno 2025, del 5,4% su luglio 2024, del 19,9% sull’estate del 2023 e del 22% sul 2021, si aggiungono a quelli delle altre voci legate al turismo, che, messi tutti insieme, visti gli stipendi da anni al palo, costringono gli italiani ad accorciare sempre più le ferie o a non partire affatto".