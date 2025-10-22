Incentivi auto elettriche Marche, chi può chiederli: i 18 comuni ammessi all’Ecobonus 2025

Ancona, 22 ottobre 2025 - Questa mattina, dalle 12, è partito il “click day” per poter accedere agli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici. Ma l'ecobonus 2025 ha una caratteristica che lo differenzia dalle precedenti edizioni e che è legato alla aree urbane funzionali passate da 1.892 a 2.260 Comuni. Tra questi ce ne sono anche alcuni delle Marche: ecco quali potranno accedere all'incentivo e le polemiche relative a quelli esclusi.

A differenza degli incentivi precedenti, questa volta sarà l’acquirente a doverlo attivare e il beneficio scatterà come sconto all’atto dell’acquisto. Possono accedere agli incentivi (fino a 11mila euro a fondo perduto) solo le persone fisiche con Isee fino a 40mila euro e le microimprese, cioè le aziende con meno di 10 persone e un fatturato o bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Va detto che il sostegno è collegato a un altro requisito: le persone fisiche o le microimprese che chiederanno di accedere al beneficio dovranno avere residenza o sede legale in uno dei Comuni che fanno parte delle Fua, le aree urbane funzionali che sono composte da una città con almeno 50mila abitanti e dalla rispettiva zona di pendolarismo e in cui i territori sono interconnessi da un punto di vista economico.Per accedere all’incentivo sarà necessario rottamare un veicolo termico fino a Euro 5 e risultare primo intestatario dell’auto da almeno sei mesi.

Cosa sono le Aree Urbane Funzionali (Fua)

La Fua è costituita da una città e dalla sua zona di pendolarismo. La zona di pendolarismo è l’insieme dei comuni contigui nei quali una quota maggiore o uguale al 15% di pendolari (sul totale degli occupati residenti nel comune) si rechi giornalmente per lavoro nella città di riferimento. Per la definizione dei confini della zona di pendolarismo deve essere garantito il principio di contiguità tra i comuni dell’area, ovvero sono esclusi dalla Fua comuni non contigui ad essa, anche se presentano un pendolarismo verso la città pari o superiore alla soglia stabilita dal regolamento. Insomma l'inclusione in una Fua si basa sulla definizione che include una città di riferimento e la sua "commuting zone" (area del pendolarismo), dove il mercato del lavoro è integrato con la città principale.

Fua, 83 comuni in tutta Italia

Le Fua (acronimo di Functional urban area) sono state individuate dall’Istat sulla base del censimento del 2011 e sono oggetto di revisione sulla base del censimento del 2021. Attualmente, nel nostro Paese, queste aree sono 83. Nelle Marche sono precisamente 18 comuni, divisi nelle province di Ancona e Pesaro-Urbino. Vediamo quali.

La lista dei Comuni marchigiani con diritto all’Ecobonus

Nella provincia di Ancona, i comuni sono precisamente 13, in particolare Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena. Poi Chiaravalle, Falconara Marittima, Monte San Vito, Montemarciano, Numana, Offagna, Osimo, Polverigi e Siroli. Insomma, diversi per dove provare a chiedere gli Eco-incentivi. Nel Pesarese, invece, ci sono i rimanenti 5: Mombaroccio, Montelabbate, Pesaro, Tavullia e Vallefoglia.