Inflazione Marche: costa molto di più assicurare l’auto, ecco quanto

Macerata, 6 maggio 2023 – Brutte notizie per gli automobilisti marchigiani e, ancor più maceratesi. Con l’inflazione che è tornata a crescere, e i conseguenti rialzi dei tassi d’interesse che hanno fatto aumentare la rata del mutuo, l’aumento della Rc auto si aggiunge in modo pesante sui bilanci familiari.

Assicurazione auto: che batosta con l'inflazione

E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio di Facile.it: da aprile 2022 ad aprile 2023, in appena 12 mesi, il premio medio pagato nelle Marche per assicurare un veicolo a quattro ruote è cresciuto del 21,3% arrivando a 482,03 euro. L’incremento annuale registrato ad aprile di quest’anno nella regione è il terzo più alto della Penisola, a pari merito con il Friuli-Venezia Giulia e sul gradino più basso del podio dopo il Trentino-Alto Adige (+24,9%) e la Liguria (+21,9%). Il dato è stato ricavato dall’analisi di un campione di oltre 300mila preventivi e relative quotazioni effettuati nelle Marche e raccolti da Facile.it nel corso degli ultimi 12 mesi.

In questo quadro, la provincia di Macerata registra un rialzo - + 21,9% - superiore alla media regionale, dopo le province di Pesaro – Urbino (+ 22,9%) e Fermo (+ 22%), e prima di quelle di Ancona (+ 20,1%) e Ascoli Piceno (+ 19,1%).

In valore assoluto, però, nelle Marche la nostra provincia è al secondo posto (dopo Ancona, 502,8 euro) per importo medio del premio Rc auto: 485,2 euro: un valore superiore a quello registrato nelle province di Pesaro – Urbino (482,91 euro), Fermo (455,42 euro) e Ascoli Piceno (434,38). L’indagine ha anche rilevato che, considerando le garanzie accessorie sottoscritte dagli automobilisti marchigiani, tra coloro che ne hanno inserita una in fase di preventivo, emerge come la più richiesta sia stata l’assistenza stradale, scelta dal 45,3% dei guidatori. A grande distanza, seguono la tutela legale (19,9%), la garanzia infortuni conducente (19,2%) e la copertura furto e incendio (8,3%).

"Nell’ultimo anno i premi Rc auto hanno cominciato a salire in maniera graduale, ma costante - spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director Insurance di Facile.it. -. Solo sei mesi fa nella regione Marche le tariffe erano più basse del 13% rispetto a quelle rilevate ad aprile 2023. A causare gli aumenti delle rate per gli automobilisti maceratesi e marchigiani è soprattutto il costo crescente dei sinistri, dovuto all’inflazione ma anche a riparazioni più onerose, sia per i pezzi di ricambio che per la manodopera".