Le Strade della Birra partono dalle Marche per promuovere il turismo

Ancona, 18 aprile 2023 – Parte dai borghi marchigiani, terre ricche di piccoli produttori artigianali, il turismo della birra. Le Marche sono la prima regione in Italia ad aver sviluppato un progetto per la valorizzazione e promozione sul turismo della birra denominato "Le Strade della Birra". E' stato realizzato con la collaborazione dell'Associazione nazionale "Città della birra" e dall'associazione di produttori "Marche di birra" e questa mattina è stato presentato ad Ancona, a Palazzo Leopardi, alla presenza dell'assessore regionale Andrea Maria Antonini e, per l'Associazione nazionale "Città della birra", del vice presidente Giovanni Breccia, sindaco di Monte Porzio, del direttore Luca Marcelli e di Massimo Cardellini, consigliere delegato dal Comune di Apecchio, dove ha sede l'associazione.

"La birra, dunque - ha affermato Antonini - come porta di accesso diffusa sul territorio e veicolo di conoscenza della vasta gamma di offerte turistiche esperienziali, soprattutto legate all'ambiente, che le Marche sono in grado di offrire ai visitatori". "La produzione della birra - ha ricordato Antonini - ha assunto ormai un ruolo importante tant'è che numerosi sono i birrifici artigianali e agricoli che si sono attrezzati per accogliere i turisti che desiderano degustare la birra direttamente in azienda. Una crescita esponenziale che, dopo Toscana e Lazio, fa delle Marche la regione dell'Italia centrale con la più alta concentrazione di microbirrifici. Un dato che è testimonianza della vitalità del comparto e dei birrifici marchigiani, la maggior parte dei quali sono gestiti da giovani imprenditori che hanno manifestato un forte spirito d'iniziativa impegnandosi in un settore innovativo". "Molti birrifici poi - ha detto l'assessore - si trovano nell'entroterra, per questo la loro promozione si intreccia con quella legata ai borghi marchigiani". Nelle Marche esistono oltre 40 birrifici tra agricoli, artigianali e sono circa 700mila gli appassionati di birra artigianale.

Le Marche, inoltre, sono la quinta regione in Italia per produzione di orzo e i suoi birrifici producono oltre 300 tipi di birre. La Regione si è anche dotata di una legge apposita di promozione e valorizzazione della birra artigianale ed agricola, la quale prevede l'individuazione di un soggetto per l'attuazione di queste specifiche azioni, tramite bando, nell'Associazione nazionale "Città della birra". Quest'ultima, è nata nel 2015 e il suo presidente è il sindaco di Apecchio, Vittorio Nicolucci. Attualmente riunisce 23 Comuni, di cui 21 marchigiani e il Comune di Montone in Umbria e quello di Fossa in Abruzzo. "Ci sarà un portale interattivo - ha detto Luca Marcelli - che consentirà al visitatore di interagire attivamente e condividere la propria esperienza: a tal fine è stata introdotta la possibilità di creare contenuti, esprimere valutazioni e condividere le impressioni e le emozioni del viaggio o dell'esperienza vissuta, anche attraverso i canali social".