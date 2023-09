Alluvione nelle Marche, arrivano i fondi Ue: stanziati 20,9 milioni

Ancona, 18 settembre 2023 - Il via libera dei Paesi membri dell'Unione Europea è arrivato proprio in queste ore: la regione Marche potrà usufruire di 20,9 milioni per la ricostruzione dei territori segnati dall'alluvione di un anno fa, che fece danni in tutta la Regione.

I danni dell'alluvione a Senigallia

L'aiuto economico (erogato dal Fondo di solidarietà europeo) farà parte di un pacchetto di ben 454,8 milioni, stanziati anche per i danni naturali avvenuti in Romania e Turchia (che beneficeranno rispettivamente di 33,9 per una grave siccità e 400 milioni per il terremoto).

Ad un anno dal disastro che causò 13 vittime, la regione Marche prova dunque a rialzarsi: e dopo gli aiuti stanziati un anno fa dal governo italiano, arrivano anche quelli dell’Europa, per voltare pagina e ricostruire.

"L'implementazione dei fondi dimostra la vicinanza dell'Europa all'Italia", ha dichiarato il Coordinatore Regionale della Marche di Forza Italia e vice presidente della Commissione Ambiente, Territori e Lavori pubblici della Camera, Francesco Battistoni. “Grazie a queste nuove risorse, l'Ue ci permetterà di agire con ancora più efficacia nella ricostruzione, garantendo ai territori e ai cittadini maggiori tutele ambientali e politiche di sicurezza idrogeologiche più incisive e durature che renderanno le Marche un territorio meno fragile".