Marche, supermercati aperti alla vigilia e a Natale città per città

Ancona, 23 dicembre 2024 – Cenoni, ultimi regali e spese last-minute per Natale: se manca qualcosa in dispensa bisogna tenere sotto mano la lista dei supermercati aperti nei giorni di festa. Ecco, quindi, la mappa dei più grandi punti vendita delle Marche: Coop, Conad, Lidl, Eurospin, Sì con te e Penny, divisi per provincia.

Ancona

Si parte dal capoluogo di regione, dove tutti i supermercati a marchio Coop saranno chiusi nel giorno di Natale. Gli store, sia iper che super, assicurano la loro apertura invece la vigilia, il 24 dicembre, con chiusura alle 19. Se la chiusura è valida per tutti, le aperture variano in base alla vita interna del negozio e sono facilmente consultabili sulla piattaforma apposita. I due punti Lidl presenti in città, quello di via Amos Luchetti Gentiloni 7 e quello in via Statale 16 Adriatica, non hanno ancora pubblicato gli orari: l’assistenza clienti fa sapere che saranno disponibili a partire dal 23 dicembre sul loro sito. Variabili sono le aperture anche per i negozi a marchio Conad: anche in questo caso gli uffici fanno sapere che le chiusure sono decise in autonomia in base alle esigenze del territorio, ma resta valida l’opzione del sito che consente di cercare in autonomia il negozio aperto più vicino. Eurospin ha due sedi in città: una in via valle Miano 30 e una seconda in via Primo Maggio. Entrambi gli store dovrebbero assicurare il servizio per metà giornata il 24 dicembre, per poi chiudere le saracinesche nel giorno di Natale, anche se manca ancora la comunicazione ufficiale. Per quanto riguarda invece i negozi con firma ‘Sì con te’ le aperture variano da negozio a negozio nei dieci store presenti ad Ancona, anche in questo caso il sito è un validissimo strumento dove reperire informazioni. La linea generale però prevede l’apertura nel giorno di Natale e della Vigilia per i superstore, che dovrebbero essere aperti nella mattina, mentre per supermercati e market la decisione è a discrezione dei singoli commercianti. Per esempio, il negozio ‘Sì con te’ di Collemarino il giorno di Natale sarà chiuso. Per quanto riguarda i negozi Penny, nei centri di Jesi e Falconara, saranno chiusi il 25 dicembre, mentre per il giorno della Vigilia l’orario resterà 8-20.30. Anche l’unico store Famila, quello di Marina di Montemarciano in via Honorati, sarà chiuso.

Macerata

La situazione è simile anche nella provincia di Macerata, dove tutti i supermercati saranno chiusi nel giorno di Natale. Per quanto riguarda i negozi a marchio Conad, anche in questo caso gli orari sono affidati al sito web, dove verranno pubblicati a seconda delle specifiche necessità dei singoli negozi. Per esempio, lo store di via dei Velini sarà attivo il 24 mentre abbasserà le saracinesche il giorno di Natale. Stessa cosa vale per i negozi a marchio Coop del maceratese: saranno chiusi nel giorno di Natale mentre, sia iper che super, assicurano la loro apertura il 24 dicembre, con chiusura alle 19. Dagli uffici fanno sapere che anche in questo caso gli orari sono variabili e si consiglia la verifica sul sito. L’Ipermercato Oasi di via Enrico Mattei garantirà ai clienti l’attività nel giorno del 24 dicembre, con orario 8.30-19.30, mentre sarà chiuso nel giorno di Natale. Anche il ‘Sì con te’ di via dei Velini chiuderà il 25 dicembre.

Pesaro e Urbino

A Pesaro e Urbino i supermercati a marchio Conad pubblicheranno gli orari e le aperture sul sito, per esempio lo store di via Aldo Moro a Gabicce Mare sarà chiuso il 25 mentre gli store Coop saranno sicuramente chiusi nel giorno di Natale. Anche in questo caso, sia iper sia super saranno invece aperti il 24 dicembre fino alle 19. Riguardo ai supermercati Famila, parte del gruppo Selex, tutti i punti in provincia rimarranno chiusi il 25. Anche per Pesaro e Urbino, come in tutta la regione, Eurospin assicura il servizio per metà giornata il 24 dicembre mentre non resteranno aperti i negozi nel giorno di Natale. L’unico punto Lidl in provincia, quello di via Gagarin, non ha ancora pubblicato gli orari: l’assistenza clienti fa sapere che saranno disponibili a partire dal 23 dicembre sul loro sito.

Fermo

A Fermo sia gli iper che i super Coop saranno chiusi nel giorno di Natale. Il 24 invece la chiusura sarà alle 19. Per quanto riguarda i Conad, sarà necessario per i clienti dell’ultimo minuto controllare il sito, dove saranno pubblicate le aperture solo in prossimità delle feste. A Porto San Giorgio l’ipermercato Oasi di via Solferino sarà aperto il 24 dalle 8.30 alle 20 mentre sarà chiuso il giorno di Natale, così come il Conad di via della Repubblica. A Porto Sant’Elpidio saranno chiusi il 25 dicembre sia il Conad di via Fratte sia il ‘Sì con te’ di via XX Settembre, che poi riaprirà normalmente con orario 8-20.30 il 26 dicembre. Anche per Fermo Eurospin assicura il servizio per metà giornata il 24 dicembre mentre non resteranno attivi nel giorno di Natale.

Ascoli Piceno

Ad Ascoli lo store Conad di via Bengasi 26 sarà aperto con orario 8-19.30 il giorno della Vigilia, mentre non sarà possibile fare la spesa il giorno di Natale. Stessa cosa vale per il superstore Conad di viale Costantino Rozzi. Per gli altri negozi saranno pubblicati orari e chiusure direttamente sul sito. Anche nel Piceno i supermercati a marchio Coop resteranno chiusi il 25 dicembre mentre assicurano l’apertura per il 24 dicembre, con chiusura alle 19, anche nell’ipercoop di ‘Città delle Stelle’. Anche in questo caso, le aperture variano in base alle decisioni del singolo negozio ma sono consultabili sul sito. L’ipermercato Oasi in via del Commercio fa sapere che il 24 dicembre l’apertura è totale, con orario 8.30-20, mentre il 25 il negozio sarà chiuso. Gli store Penny, in via Piceno Aprutina ad Ascoli e in via Tevere a San Benedetto non avranno orari particolari il giorno della Vigilia, per cui saranno aperti dalle 8 alle 20, mentre saranno chiusi nel giorno di Natale. I tre punti di Eurospin dovrebbero assicurare il servizio per metà giornata il 24 dicembre, per poi chiudere le saracinesche nel giorno di Natale, anche se manca ancora, anche in questo caso, la comunicazione ufficiale.