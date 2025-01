Marche, vola il mercato immobiliare tra gli stranieri: le zone più richieste e i prezzi

Ancona, 25 gennaio 2025 – Continua a crescere l’interesse per il mercato immobiliare delle Marche a livello internazionale. Le principali richieste arrivano dagli Stati Uniti (24,67%). La Germania, pur contribuendo con il 10,51%, registra un calo significativo probabilmente a causa dell’insicurezza economica che sta vivendo la nazione. Dal Regno Unito, invece, la domanda rimane stabile al 10,35%.

Tendenza del 2024 nel settore immobiliare delle Marche

Anche nel 2024 quindi c’è stato un aumento complessivo delle richieste, nonostante alcune flessioni in specifiche aree. “La regione si conferma una meta attrattiva sia per gli investitori internazionali, grazie al suo mix unico di borghi storici, paesaggi naturali e qualità della vita. Le Marche stanno consolidando il proprio ruolo di destinazione privilegiata per chi cerca immobili di pregio o case immerse nella natura”, questo secondo il report di Gate-away.com, il portale immobiliare italiano dedicato esclusivamente ad acquirenti esteri.

Principali mercati internazionali

Zoomando, gli Stati Uniti, con il 24,67% delle richieste, restano il principale mercato internazionale; gli stranieri che hanno fatto richiesta di immobili sul portale mentre si trovavano in Italia hanno registrato l’8,98% delle richieste e un +11% rispetto al 2023. Anche i Paesi Bassi, con un significativo aumento rispetto all’anno scorso (+19,18%), rappresentano il 7,04% delle richieste totali.

Crescita delle richieste nelle Marche

Sia Macerata (24,14% sul totale) sia Ancona (21,63% sul totale e +21,87% a/a), nel 2024, hanno registrato una crescita delle richieste.

(24,14% sul totale) sia (21,63% sul totale e +21,87% a/a), nel 2024, hanno registrato una crescita delle richieste. Ascoli Piceno (20,1% sul totale) e Fermo (15,08%), rispettivamente al terzo e quinto posto mostrano una flessione rispetto al 2023.

(20,1% sul totale) e (15,08%), rispettivamente al terzo e quinto posto mostrano una flessione rispetto al 2023. Pesaro Urbino, posizionandosi al quarto posto con il 19,05% di richieste, cresce di +7,29%.

Comuni più richiesti

Tra i Comuni, spiccano San Severino, in provincia di Macerata, poi Montefiore dell’Aso (Ascoli Piceno), Penna San Giovanni (Macerata), Mercatello sul Metauro (Pesaro Urbino), Montalto delle Marche (Ascoli Piceno), Ripatransone (Ascoli Piceno), Petritoli (Fermo), Fano (Pesaro Urbino) e Amandola (Fermo).

Preferenze degli acquirenti

Cosa cercano gli acquirenti? Gli immobili con giardino rappresentano il 70,48% delle richieste, confermando l’interesse per soluzioni immerse nella natura; aumenta l’attenzione per immobili con terreno, cresciuta del 5,56% rispetto al 2023. Tra le tipologie di immobili è la casa a primeggiare con l’84,19%, con oltre i 120 metri quadrati (78,53%).

Tendenze del prezzo degli immobili

Per quanto riguarda il prezzo medio delle proprietà richieste, questo è salito a 316.748 mila euro (+15,13%). Le fasce di prezzo sono le seguenti:

Fino a 100mila euro (32,74%)

Da 100 a 250mila euro (25,17%)

Da 250 a 500mila euro (24,81%)

500 mila - 1 milione euro (14,45% con una crescita +15,91%)

Oltre 1 milione euro (2,83%)

“Le Marche - osserva Simone Rossi, cofondatore di Gate-away.com – confermano la propria visibilità a livello internazionale. Di anno in anno la regione dimostra la capacità di attrarre acquirenti da tutto il mondo grazie a un mix unico di qualità della vita, bellezze naturali e opportunità di investimenti”.