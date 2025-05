Le mete più richieste per il ponte del Primo maggio: le Marche conquistano i turisti

Ancona, 2 maggio 2025 – Porto San Giorgio entra ufficialmente nella top 10 delle mete più amate dagli italiani per il ponte del Primo Maggio 2025. Porto Recanati è in 23esima posizione. A rilevarlo è Holidu, uno dei principali portali europei per la prenotazione di case e appartamenti vacanza, che ha stilato la classifica delle 30 destinazioni più richieste in questi giorni. Il dato più significativo? Porto San Giorgio è l’unica rappresentante della regione tra le prime dieci, e lo fa distinguendosi anche per convenienza.

La classifica: trionfa Roma, ma le Marche sorprendono

La meta più ambita di quest’anno è Roma, con un prezzo medio di 249 euro a persona per notte. Seguono Barcellona (316 euro) e Napoli (142 euro), che completano un podio a forte presenza italiana. Parigi (335 euro) e Bari (135 euro) si piazzano rispettivamente in quarta e quinta posizione. Dalla sesta alla nona troviamo Nizza, Castiglione della Pescaia, Copenaghen e Londra. Decima, a sorpresa, Porto San Giorgio.

Porto San Giorgio: mare, ospitalità e prezzi contenuti

Con una media di 129 euro a notte per persona, Porto San Giorgio risulta essere la destinazione meno costosa dell’intera top 10. Una caratteristica non da poco, soprattutto in un periodo in cui i prezzi elevati rischiano di scoraggiare le partenze. La località marittima marchigiana si conferma dunque una scelta vincente per chi cerca relax, qualità e accessibilità economica, senza rinunciare al fascino di un borgo sul mare.

Grandi città, grandi costi

Guardando al lato economico, tra le città italiane la più cara risulta essere Firenze, con un prezzo medio di 256 euro a notte, seguita da Brunico (262 euro) e Roma (249 euro). Anche tra le mete europee i costi sono sostenuti: Vienna si attesta sui 172 euro, mentre Copenaghen e Palma di Maiorca toccano rispettivamente i 294 e i 288 euro. Dati che confermano come le grandi città europee restino mete ambite, ma non sempre alla portata di tutti.

L’Italia in vetta alle preferenze

Secondo i dati diffusi da Holidu, 20 delle 30 destinazioni più gettonate per il ponte del Primo Maggio si trovano in Italia. Un dato che segna un’inversione rispetto al 2024, quando a dominare era stata Barcellona. Quest’anno, invece, sono le città italiane – piccole e grandi – a conquistare il cuore dei viaggiatori. E le Marche, con Porto San Giorgio, si ritagliano un posto tra le protagoniste.