Il pastificio Spinosi compie 90 anni ed entra nel registro dei Marchi storici

Campofilone (Fermo), 13 luglio 2023 - Festeggia 90 anni di attività con il conferimento del marchio storico di interesse nazionale. E’ il pastificio Spinosi, noto non solo per i celebri Spinosini, pasta di Campofilone pettinata a mano, ma anche per ricerca che ha portato anche alla produzione di pasta proteica a basso contenuto glicemico e a base di legumi, oltre che per la produzione di altre eccellenze. Il riconoscimento arriva direttamente dal Ministero dello sviluppo economico: «Siamo orgogliosi – spiega Marco Spinosi a nome anche della famiglia – di essere entrati a far parte del Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale. Istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, questo Registro intende valorizzare i marchi d’impresa presenti sul territorio nazionale da almeno cinquant’anni e relativi a imprese produttive nazionali di eccellenza, storicamente collegate al territorio. Questo nuovo e importante riconoscimento testimonia così la nostra “storicità” e presenza continuativa tra produttori del settore alimentare di Made in Italy nel mondo. Un ringraziamento speciale va a tutte le persone che nel tempo, ci hanno permesso di arrivare fino a qui: clienti, collaboratori e tutti i nostri partner”.

Il presidente dell’Associazione Marchio Storico Massimo Caputi in una nota riconosce all’azienda Spinosi il merito di avere tramandato «la tradizione nel settore agroalimentare, contribuendo, attraverso un’attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità, promuovendo il made in Italy non solo nel territorio locale e nazionale, ma a livello globale: l’immagine positiva dell’Italia, fatta di eccellenza, cultura e valori inimitabili».

Andrea Maria Antonini, assessore all’Agricoltura della Regione Marche, evidenzia il primato di Spinosi: «Il riconoscimento del Marchio Storico al pastificio Spinosi, prima azienda dell’agroalimentare delle Marche ad ottenerlo, è una conferma che quei valori perseguiti sono insiti nella nostra storia. Tutto questo ci spinge ancora di più a cercare di raggiungere quegli obiettivi di valorizzazione della nostra Regione quale luogo del ben essere, del buon cibo, e della buona cucina. I migliori complimenti, quindi, all’azienda Spinosi per aver dato e continuare a garantire, con le nuove generazioni, una storia di qualità e artigianalità del loro prodotto guardando anche all’innovazione».