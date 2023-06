Pesca a strascico, protesta contro la Ue: “A rischio 150 ditte e mille addetti”

Ancona, 24 giugno 2023 – “No allo smantellamento della pesca a strascico”. È la richiesta delle marinerie marchigiane, che si sono mobilitate ad Ancona contro il piano di azione Ue, che "prevede una forte limitazione della pesca a strascico in tutta Europa entro il 2030 e propone la creazione di altre aree marine protette". L’iniziativa di protesta, promossa da sindacati e associazioni di categoria, si è tenuta davanti al mercato ittico, al Mandracchio. È qui che cooperative, imprese e lavoratori si sono riuniti per chiedere "la sopravvivenza del settore della pesca", che solo nelle Marche "conta più di 150 imprese e circa mille addetti".

"Siamo preoccupati dalla direttiva Ue, che taglia le gambe alla pesca a strascico, il 59% della pesca italiana – ha detto Federico Bigoni di Federpesca –. C’è un forte preconcetto nei confronti di questo tipo di pesca, che deriva da una certa idea ecologista esasperata. La pesca a strascico è l’unica attività in mare che può recuperare la plastica e riportarla a terra". Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Pesca hanno sottolineato le ripercussioni del piano Ue su "2.088 imprese italiane e settemila lavoratori". "Stiamo lavorando con la Regione e il governo affinché il piano sia cancellato", ha detto Simone Cecchettini (Alleanza delle Cooperative-Legacoop).

E Apollinare Lazzari, presidente dell’associazione dei Produttori pesca di Ancona: "Da quattro generazioni investiamo sulla pesca a strascico, non capiamo perché la gente debba mangiare solo pesce d’importazione e allevato. Solo ad Ancona ci sono quaranta barche e due o trecento persone che vivono di pesca a strascico, così si rischia di far scomparire un mestiere e di mettere in mezzo alla strada famiglie intere".

I sindacati di categoria fanno muro contro le restrizioni "sul tipo di pesca, di rete e sulle giornate" previste dal piano d’azione, che "porteranno le imprese a dover cessare l’attività per il problema della sostenibilità economica", ha detto Stefano Pepa (Fai Cisl). "Questo piano – ha aggiunto Eugenio Zallocco di Uila Pesca – ridurrà le imprese della pesca del 70-80% entro il 2030". Il rischio è che si apra "all’ingresso di pesce di minore qualità dai Paesi stranieri", perché "soggetto a legislazioni diverse da quelle che applichiamo qui in Italia". "I porti marchigiani – ha invece sottolineato Marco Lucchetti, Flai Cgil – sono quelli dove si pratica di più la pesca a strascico e c’è un importante indotto".