Più stranieri comprano casa nel Piceno. “Molti grazie allo smart working”

Ascoli, 20 gennaio 2025 – Si chiama ‘Monitora’, il primo borsino immobiliare per le province di Fermo e Macerata elaborato dalla Fiaip (la Federazione italiana agenti professionali immobiliari più grande d’Italia). Uno strumento valido per gli agenti immobiliari (associati Fiaip e non), pensato a tutela del consumatore finale.

L’occasione è utile per una panoramica sul mercato immobiliare tra fermano, ascolano e maceratese sul quale, stando alla Fiaip interprovinciale, vanno fatti dei distinguo: il mercato locale è un po’ in calo influenzato dalla situazione economica, mentre regge quello internazionale.

Gli acquisti di immobili segnano il passo quando si parla di chi vive e lavora qui. Esemplare la situazione coppie di operai che si preparavano ad acquistare una casa ma, con lo spauracchio del licenziamento, hanno messo in stand-by le trattative perché ‘se perdiamo il lavoro poi come si fa a pagare il mutuo?’.

Il mercato italiano è caratterizzato da gente del nord “che si sposta per una scelta di vita, stanca di vivere in città. Si innamora di questi posti, del calore dei rapporti umani che trovano qui.

C’è chi cerca immobili abbastanza grandi per un ‘investimento a reddito’, dove vivere e creare B&B o affittare. Va meno bene il mercato di locali e attività commerciali” spiega Gildo Ercoli (A&G Real Estate) vicepresidente Fiaip interprovinciale Macerata – Fermo che ha presentato il progetto con la presidente Anna Rita Cella, e i presidenti Fiaip nazionale, Gian Battista Baccarini e regionale, Emanuele Fiori.

Sul mercato internazionale si registra un rinnovato interesse all’acquisto (+10-15% nel 2024).

Comprano molto americani, israeliani, olandesi, stanno arrivando i belgi, i tedeschi dalla costa si stanno spostando verso l’interno, restando a massimo mezz’ora di distanza dal mare, sempre meno gli inglesi.

“Lo straniero acquista dove trova l’immobile che gli piace, vedendo le immagini che postiamo sul web. Molti sono pensionati – conclude Ercoli – ma ci sono giovani coppie di stranieri (olandesi e belgi soprattutto) che vengono a vivere qui e lavorano in smart working”.