Prowein 2025, le Marche del vino all’appuntamento fieristico di Düsseldorf

Ancona, 18 marzo 2025 – Le Marche del vino superano i confini italiani per far conoscere le eccellenze vinicole: infatti saranno presenti dal 16 al 18 marzo a Düsseldorf, in Germania, per Prowein 2025, una delle fiere più prestigiose e influenti del settore vinicolo e degli alcolici.

Partecipazione delle Marche a Prowein 2025

Nei padiglioni 15 e 16 dedicati all’Italia, trovano spazio anche le Marche che saranno presenti con 14 aziende, delle quali 9 accolte nella collettiva Marche, dove si riuniscono sia tre aziende del Consorzio Vini Piceni e sei dell’Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini.

"Da questa edizione – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura e alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – si attendono forti segnali di ripresa per il settore vitivinicolo marchigiano in un contesto internazionale, nonostante le difficoltà del periodo. L’obiettivo è quello di consolidare la partecipazione delle nostre imprese del mondo del vino in prospettiva futura".

Questa fiera, nata nel 1994, rappresenta un punto di incontro fondamentale per esperti, produttori e professionisti del mondo del vino provenienti da tutto il mondo. La manifestazione offre una panoramica completa del mercato vinicolo, presentando una vasta gamma di prodotti e marchi di qualità. Oltre a ospitare rinomati produttori di vino, Prowein accoglie anche espositori di distillati, birre e altri alcolici.

Degustazioni e Innovazione a Prowein

Il cuore pulsante di Prowein è rappresentato dalle degustazioni, dove gli appassionati e gli esperti hanno l’opportunità di assaporare una selezione straordinaria di vini provenienti da regioni vinicole di tutto il mondo. “Prowein si presenta anche come un catalizzatore di innovazione – spiega Antonini - un crocevia di culture enogastronomiche e un punto di convergenza per il business globale del vino. Per questo rappresenta un appuntamento imperdibile per le Marche e per i nostri produttori e per chiunque desideri esplorare le ultime tendenze e scoprire nuovi sapori e varietà”, incoraggiando la condivisione di conoscenze e la costruzione di relazioni commerciali.

Un luogo, infine, dove l’industria discute temi cruciali come la sostenibilità, le nuove tecnologie e le strategie di marketing. Seminari, conferenze e workshop arricchiranno il programma, offrendo approfondimenti e spunti di riflessione per affrontare le sfide del settore.

Per il Consorzio Vini Piceni ci saranno:

Azienda Agricola La Via Sistina – Tenute Recchi Franceschini

Il Conte di Villa Prandone

La Cantina dei Colli Ripani

L’Istituto Marchigiano di Tutela dei Vini presente con:

Azienda Vinicola Umani Ronchi

Casa vinicola Piersanti

Guerrieri

Moncaro

Società Agricola Tenuta Biagioli – Conte Leopardi

Vignamato

Fuori dalla collettiva Marche ci saranno anche: