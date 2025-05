Qualità della vita nelle Marche: le città migliori per bambini, giovani e anziani

Ancona, 26 maggio 2025 – Ancona è meglio per i bambini e per i giovani, Macerata è perfetta per gli anziani. Questo il succo della nuova edizione 2025 degli indici generazionali del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento.

Un’analisi che annualmente offre il quadro dettagliato di come le province italiane affrontano le esigenze specifiche delle tre fasce più fragili e strategiche della popolazione: bambini, giovani e anziani.

Nelle Marche, il confronto tra le province vede Ancona e Macerata un passo avanti, seguite a ruota da Ascoli mentre Pesaro Urbino e Fermo mostrano ancora margini di miglioramento.

I bambini vivono meglio ad Ancona

Ancona si conferma la provincia marchigiana con il miglior punteggio, posizionandosi all’11° posto nazionale con 526,3 punti, seguita da Macerata al 19esimo posto (505,9) e Ascoli al 32esimo(484,6).

Più in difficoltà Pesaro e Urbino, 75esima con 416,4 punti, e Fermo, 67esima con 433,1.

A differenziare Ancona dalle altre province c’è una buona presenza di pediatri, una buona diffusione di edifici scolastici con mensa e un indice di sportività alto.

A livello nazionale spicca Lecco, prima assoluta con 586,2 punti.

Anziani: la città migliore per loro è Macerata

Per la fascia degli anziani, Ancona occupa il 41esimo posto con 492 punti, mentre Macerata si posiziona meglio al 25esimo posto.

Pesaro e Urbino è 48esima, seguita da Fermo 43esima, e Ascoli al posto più in basso, con una 70esima posizione. In cima alla classifica nazionale si conferma invece Bolzano con un punteggio di 648,7.

In questo caso è Macerata a brillare in regione grazie alla presenza di molti orti urbani e pochi esposti per inquinamento acustico. Da migliorare, in tutte le province, l’importo medio delle pensioni di vecchiaia.

I giovani scelgono Ancona

Nel segmento dei giovani, le Marche si collocano nella parte alta della classifica nazionale: Ancona è 24esima con 546,8 punti, Macerata 28esima (539,5), Ascoli trentesima (538,7), Pesaro e Urbino 47esima (507,7) e Fermo 60esima (496,3).

A livello italiano, al primo posto si conferma Gorizia con 666,3 punti.

Anche in questo caso è Ancona a svettare, anche se di poco, rispetto alle province vicine.

Ad assicurargli una buona posizione c’è una presenza notevole di laureati e di giovani che si dichiarano soddisfatti per il proprio lavoro, ottima inoltre la quantità di concerti offerti dalla città.